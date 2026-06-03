Тарифы на грузовые перевозки Укрзализныци хотят повысить на 45% - Reuters

Государственная железная дорога Украины должна повысить свои тарифы на грузовые перевозки как минимум на 45% в этом году, чтобы помочь восстановить свое финансовое положение и завершить реструктуризацию долга после резкой эскалации российских атак на ее инфраструктуру, заявил генеральный директор Укрзализныци Александр Перцовский Reuters, пишет УНН.

Детали

Генеральный директор Укрзализныци Александр Перцовский заявил Reuters, что повышение грузовых тарифов необходимо, утверждая, что железная дорога больше не может субсидировать другие сектора экономики за счет собственных ресурсов.

"Мы понимаем трудности, с которыми сталкиваются некоторые сектора экономики. Мы понимаем, что все они пострадали от роста цен на энергоносители... но железная дорога не может продолжать их субсидировать", – сказал он.

Перцовский заявил, что тарифы нужно увеличить как минимум на 45%, что покроет примерно половину прогнозируемого дефицита компании в 26 миллиардов гривен (587 миллионов долларов).

"45% недостаточно, потому что у нас есть значительный разрыв, но мы понимаем, что это компромиссное решение, которое позволяет нам хотя бы продержаться", – сказал Перцовский.

Повышение тарифов важно не только для ликвидности, но и для переговоров с держателями облигаций о реструктуризации долга и для способности компании получать новые кредиты, отмечает издание.

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