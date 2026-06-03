Тарифы на грузовые перевозки Укрзализныци хотят повысить на 45% - Reuters

$44.340.0451.660.06
ukenru
Эксклюзив
07:12 • 17547 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
06:48 • 16640 просмотра
Нефтяной терминал в Петербурге, база Кронштадт и не только - Зеленский подтвердил результаты "дальнобойных санкций"Video
2 июня, 18:57 • 33546 просмотра
США хотят как можно скорее вернуть санкции против российской нефти — Рубио
2 июня, 15:57 • 99737 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto
Эксклюзив
2 июня, 13:27 • 59783 просмотра
Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска
2 июня, 12:14 • 60041 просмотра
Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности - Politico
Эксклюзив
2 июня, 12:02 • 57237 просмотра
Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"
Эксклюзив
2 июня, 10:28 • 39780 просмотра
В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армииPhoto
2 июня, 07:57 • 41947 просмотра
США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
2 июня, 05:30 • 104937 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3м/с
63%
750мм
Популярные новости
США ввели санкции против крупнейшей криптобиржи Ирана из-за связей с КСИР3 июня, 00:38 • 16115 просмотра
В тамбовской области рф после атаки дронов загорелся завод, связанный с производством ракетных системVideo3 июня, 01:16 • 37664 просмотра
В Нью-Йорке расследуют загадочные ночные вылазки людей в канализациюVideo3 июня, 03:52 • 13214 просмотра
Дуда прокомментировал возможное лишение Зеленского высшей награды Польши04:27 • 29627 просмотра
Иран запустил ракеты по странам Залива, США нанесли удар по военному объекту на острове Кешм04:44 • 25886 просмотра
публикации
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
Эксклюзив
07:12 • 17553 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto2 июня, 15:57 • 99748 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит2 июня, 05:30 • 104940 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 99918 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 96692 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Олег Синегубов
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Израиль
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 56843 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 64685 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 99039 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 92751 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 112647 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
9К720 Искандер
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат

Тарифы на грузовые перевозки Укрзализныци хотят повысить на 45% - Reuters

Киев • УНН

 • 1142 просмотра

Укрзализныця планирует повысить грузовые тарифы на 45% для покрытия дефицита. Это необходимо для реструктуризации долгов и восстановления после обстрелов.

Тарифы на грузовые перевозки Укрзализныци хотят повысить на 45% - Reuters

Государственная железная дорога Украины должна повысить свои тарифы на грузовые перевозки как минимум на 45% в этом году, чтобы помочь восстановить свое финансовое положение и завершить реструктуризацию долга после резкой эскалации российских атак на ее инфраструктуру, заявил генеральный директор Укрзализныци Александр Перцовский Reuters, пишет УНН.

Детали

Генеральный директор Укрзализныци Александр Перцовский заявил Reuters, что повышение грузовых тарифов необходимо, утверждая, что железная дорога больше не может субсидировать другие сектора экономики за счет собственных ресурсов.

"Мы понимаем трудности, с которыми сталкиваются некоторые сектора экономики. Мы понимаем, что все они пострадали от роста цен на энергоносители... но железная дорога не может продолжать их субсидировать", – сказал он.

Перцовский заявил, что тарифы нужно увеличить как минимум на 45%, что покроет примерно половину прогнозируемого дефицита компании в 26 миллиардов гривен (587 миллионов долларов).

"45% недостаточно, потому что у нас есть значительный разрыв, но мы понимаем, что это компромиссное решение, которое позволяет нам хотя бы продержаться", – сказал Перцовский.

Повышение тарифов важно не только для ликвидности, но и для переговоров с держателями облигаций о реструктуризации долга и для способности компании получать новые кредиты, отмечает издание.

Дополняется...

Юлия Шрамко

ЭкономикаФинансы
Тарифы
Война в Украине
Украинская железная дорога
Reuters
Украина