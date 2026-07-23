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Зеленский заявил, что недоволен выполнением "планов стойкости"

Киев • УНН

 • 1130 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен состоянием выполнения "планов стойкости" в регионах. Он поручил новому министру инфраструктуры уделить особое внимание этому направлению.

Зеленский заявил, что недоволен выполнением "планов стойкости"

Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен состоянием выполнения "планов стойкости" в регионах Украины, которые были приняты с целью подготовить страну к зиме. Об этом президент Украины сообщил во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Владимир Зеленский сообщил, что ознакомился с процентом выполненных работ в рамках плана устойчивости.

Планы устойчивости, которыми я, честно говоря, полностью не удовлетворен. Я увидел процент выполненных работ. Нам нужно очень быстро "включаться"

- заявил Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что одной из главных приоритетов нового министра инфраструктуры должна стать работа над выполнением планов устойчивости всеми областями. Президент подчеркнул, что этому направлению необходимо уделить особое внимание.

Напомним

Юлия Свириденко сообщила, что Киев представил "план устойчивости" на 61,6 млрд гривен, который предусматривает защиту 57 объектов критической инфраструктуры.

Алла Киосак

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