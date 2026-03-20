Київ представив план стійкості, але він потребує доопрацювання - Свириденко
Київ • УНН
План передбачає захист критичної інфраструктури та 200 МВт генерації. Свириденко доручила доопрацювати документ щодо теплопостачання до квітня 2026 року.
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Київ представив план стійкості на 61,6 млрд грн, який передбачає захист 57 об’єктів критичної інфраструктури. Про це глава Уряду повідомила у Telegram, пише УНН.
Київ представив план стійкості на засіданні Координаційного центру. Це останній регіон, чий план підготовки до зими має затвердити РНБО. Документом передбачається захистити 57 об’єктів критичної інфраструктури та встановити понад 200 МВт додаткової генерації для заживлення об’єктів тепло- і водопостачання, водовідведення та інших до кінця року
За її словами, ключовим пріоритетом плану стійкості Києва має стати розвиток розподіленого теплопостачання, і в цій частині план потребує доопрацювання.
У цьому звʼязку Свириденко доручила розробникам плану завершити це до початку квітня 2026 року.
Загальний бюджет плану стійкості Києва — 61,6 млрд грн. З них власні кошти міста становлять 10,6 млрд грн. Потреба в додатковому фінансуванні — 51 млрд грн. Уряд забезпечує необхідне сприяння столиці у підготовці плану і надаватиме підтримку його реалізації після затвердження
