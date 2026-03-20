Киев представил план устойчивости, но он нуждается в доработке - Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Киев представил план устойчивости на 61,6 млрд грн, который предусматривает защиту 57 объектов критической инфраструктуры. Об этом глава Правительства сообщила в Telegram, пишет УНН.

Киев представил план устойчивости на заседании Координационного центра. Это последний регион, чей план подготовки к зиме должен утвердить СНБО. Документом предусматривается защитить 57 объектов критической инфраструктуры и установить более 200 МВт дополнительной генерации для запитки объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения и других до конца года

По ее словам, ключевым приоритетом плана устойчивости Киева должно стать развитие распределенного теплоснабжения, и в этой части план нуждается в доработке.

В этой связи Свириденко поручила разработчикам плана завершить это до начала апреля 2026 года.

Общий бюджет плана устойчивости Киева — 61,6 млрд грн. Из них собственные средства города составляют 10,6 млрд грн. Потребность в дополнительном финансировании — 51 млрд грн. Правительство обеспечивает необходимое содействие столице в подготовке плана и будет оказывать поддержку его реализации после утверждения