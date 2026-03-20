Киев представил план устойчивости, но он нуждается в доработке - Свириденко

$43.960.0750.500.02
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видеоVideo
Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
На 98-м году умер патриарх Филарет
В Украине начинает действовать кешбэк на топливо - что нужно знать
НДС для ФЛП, посылки и цифровые платформы. Минфин представил единый налоговый законопроект
«Песни без души? Певец JULIK резко высказался об искусственном интеллекте в музыкеPhoto
Клиника Odrex атакует свободу слова и пытается через суд "закрыть рот" журналистам09:24 • 28300 просмотра
Ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове три дня работала от генераторов - МАГАТЭ09:34 • 16094 просмотра
BTS выпустили новый альбом после четырехлетнего перерыва и готовят грандиозное шоу в СеулеVideo09:59 • 18717 просмотра
Сотни миллиардов долларов для Украины: активисты под посольством Польши требовали, чтобы польский суд признал решение украинского судаPhotoVideo11:49 • 10175 просмотра
Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городеPhoto12:40 • 15156 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городеPhoto12:40 • 15249 просмотра
Клиника Odrex атакует свободу слова и пытается через суд "закрыть рот" журналистам09:24 • 28379 просмотра
Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году – традиции и верования19 марта, 13:10 • 47513 просмотра
Репутационное харакири Odrex, или как клиника рекламирует врача, которого судят за медицинскую халатность19 марта, 11:17 • 49653 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители14:28 • 1392 просмотра
Ирэна Карпа вспомнила, как от секонд-хендов пришла к украинским дизайнерамVideo13:32 • 5394 просмотра
BTS выпустили новый альбом после четырехлетнего перерыва и готовят грандиозное шоу в СеулеVideo09:59 • 18790 просмотра
Джамала с 7-летним сыном трогательно исполнила хит "1944"Video19 марта, 15:27 • 26276 просмотра
Андрей Джеджула с дочерью попал в серьезное ДТП на мосту в Киеве19 марта, 14:00 • 29065 просмотра
Киев представил план устойчивости, но он нуждается в доработке - Свириденко

План предусматривает защиту критической инфраструктуры и 200 МВт генерации. Свириденко поручила доработать документ по теплоснабжению до апреля 2026 года.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Киев представил план устойчивости на 61,6 млрд грн, который предусматривает защиту 57 объектов критической инфраструктуры. Об этом глава Правительства сообщила в Telegram, пишет УНН.

Киев представил план устойчивости на заседании Координационного центра. Это последний регион, чей план подготовки к зиме должен утвердить СНБО. Документом предусматривается защитить 57 объектов критической инфраструктуры и установить более 200 МВт дополнительной генерации для запитки объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения и других до конца года

По ее словам, ключевым приоритетом плана устойчивости Киева должно стать развитие распределенного теплоснабжения, и в этой части план нуждается в доработке. 

В этой связи Свириденко поручила разработчикам плана завершить это до начала апреля 2026 года.

Общий бюджет плана устойчивости Киева — 61,6 млрд грн. Из них собственные средства города составляют 10,6 млрд грн. Потребность в дополнительном финансировании — 51 млрд грн. Правительство обеспечивает необходимое содействие столице в подготовке плана и будет оказывать поддержку его реализации после утверждения

Юлия Свириденко представила план энергоустойчивости регионов стоимостью 278 млрд гривен. Дипломаты должны привлечь партнеров для закупки оборудования и топлива.

