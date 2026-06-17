Кабмин отменил НДС на роботов и запускает новые кредиты для бизнеса - Свириденко
Киев • УНН
С 1 июля заработают новые кредиты для бизнеса, а НДС на роботов отменен. Правительство упростило условия для энергетики и оборонного сектора.
Кабинет министров Украины обсудил с предпринимателями дальнейшие шаги по детенизации экономики и дерегуляции. Об этом по итогам очередного заседания Совета по вопросам поддержки предпринимательства сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
Глава правительства озвучила ключевые приоритеты:
- дальнейший вывод экономики из тени;
- упрощение регуляторных процедур;
- улучшение условий для ведения бизнеса.
Также Свириденко отметила, что Кабмин и Верховная Рада упростили процедуры для оборонных предприятий, распространили требования локализации на оборонные закупки и отменили НДС на наземные роботизированные комплексы.
Для поддержки бизнеса в энергетической сфере запустили доступное кредитование развития распределенной генерации и создали условия для быстрого подключения новых мощностей
Кроме того, был расширен пакет поддержки для бизнеса, пострадавшего от российских обстрелов.
С 1 июля заработает новая программа кредитования, которая дополнит существующие инструменты в рамках политики "Сделано в Украине"
Напомним
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что программы кредитования оборонного производства, энергетики и бизнеса в прифронтовых регионах планируют расширить.