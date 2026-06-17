Кабмин отменил НДС на роботов и запускает новые кредиты для бизнеса - Свириденко

Кабинет министров Украины обсудил с предпринимателями дальнейшие шаги по детенизации экономики и дерегуляции. Об этом по итогам очередного заседания Совета по вопросам поддержки предпринимательства сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Глава правительства озвучила ключевые приоритеты:

дальнейший вывод экономики из тени;

упрощение регуляторных процедур;

улучшение условий для ведения бизнеса.

Также Свириденко отметила, что Кабмин и Верховная Рада упростили процедуры для оборонных предприятий, распространили требования локализации на оборонные закупки и отменили НДС на наземные роботизированные комплексы.

Для поддержки бизнеса в энергетической сфере запустили доступное кредитование развития распределенной генерации и создали условия для быстрого подключения новых мощностей - добавила премьер-министр Украины.

Кроме того, был расширен пакет поддержки для бизнеса, пострадавшего от российских обстрелов.

С 1 июля заработает новая программа кредитования, которая дополнит существующие инструменты в рамках политики "Сделано в Украине" - говорится в заявлении Свириденко.

Напомним

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что программы кредитования оборонного производства, энергетики и бизнеса в прифронтовых регионах планируют расширить.