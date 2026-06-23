Кабмин дополнительно направил 220 млн грн на нужды Сил обороны

Кабинет министров принял решение о дополнительном направлении 220 млн грн на нужды Сил обороны Украины. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Детали

Глава правительства пояснила, что это средства, которые остались неиспользованными в расходах бюджета на финансирование Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Куда пойдут деньги:

100 млн грн будет использовано на подготовку кадров Национальной гвардии;

70 млн грн – Министерству обороны на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения;

⁠50 млн грн – на деятельность Главного управления разведки.

Финансирование обороны является безусловным приоритетом. Поэтому средства, сэкономленные по другим бюджетным программам, в установленном порядке направляем на укрепление безопасности и обороноспособности Украины - подчеркнула Свириденко.

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