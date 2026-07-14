Профильный комитет поддержал отставку премьера Свириденко, далее голосование в Раде - нардеп

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал заявление об отставке Юлии Свириденко с должности Премьер-министра, сообщил во вторник нардеп Ярослав Железняк в соцсетях, пишет УНН.

Комитет ВРУ по вопросам госстроительства поддержал заявление об отставке с должности главы правительства Юлии Свириденко. За - 16. Воздержался - 4 - написал Железняк.

Он указал, что следующий этап - "голосование в Раде". "Это состоится сегодня около 14:00. Там же будет отчет Свириденко", - указал Железняк.

Позже нардеп добавил: "Заседание Слуги народа перенесли на среду, 9:30".

В Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Свириденко, его рассмотрят в ближайшее время - Стефанчук

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров Украины и отставку Юлии Свириденко, а также предложил ей "возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером".

Основным кандидатом на должность Премьер-министра Украины вместо Юлии Свириденко называют главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.