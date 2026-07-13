В Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Свириденко, его рассмотрят в ближайшее время - Стефанчук
Киев • УНН
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении заявления об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Парламент рассмотрит вопрос в ближайшее время.
В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке Премьер-министра Украины Юлии Свириденко, его рассмотрят в ближайшее время. Об этом сообщил глава ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.
В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке Премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой
Глава ВР поблагодарил Свириденко "за работу во главе Правительства в чрезвычайно сложное для государства время, вклад в укрепление экономики, поддержку людей и продвижение нашей страны на пути в Европейский Союз".
Он также пожелал ей "успехов в дальнейшей деятельности".
Рада во вторник планирует голосование за увольнение Свириденко с должности премьера - нардеп13.07.26, 17:45 • 1448 просмотров