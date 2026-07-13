Рада во вторник планирует голосование за увольнение Свириденко с должности премьера - нардеп
Киев • УНН
Верховная Рада 14 июля планирует рассмотреть увольнение Юлии Свириденко с должности премьера. Назначения в правительстве ожидаются в среду, сообщил нардеп.
Верховная Рада во вторник, 14 июля, планирует рассмотреть вопрос увольнения Юлии Свириденко с должности премьер-министра. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Разослали повестку дня на завтра. Там пока только законопроекты. Но завтра все же планируется: увольнение Свириденко, продление военного положения и общей мобилизации
Он добавил, что вопросы по назначениям в правительстве должны состояться в среду.
Также он сообщил, что никакой встречи Президента Украины Владимира Зеленского с фракцией, чтобы объяснить кадровые изменения, пока не планируется.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров Украины и анонсировал отставку Юлии Свириденко, а также предложил ей "возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером".
Основным кандидатом на должность премьер-министра Украины вместо Юлии Свириденко является текущий председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.