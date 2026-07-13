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Рада во вторник планирует голосование за увольнение Свириденко с должности премьера - нардеп

Киев • УНН

 • 736 просмотра

Верховная Рада 14 июля планирует рассмотреть увольнение Юлии Свириденко с должности премьера. Назначения в правительстве ожидаются в среду, сообщил нардеп.

Рада во вторник планирует голосование за увольнение Свириденко с должности премьера - нардеп

Верховная Рада во вторник, 14 июля, планирует рассмотреть вопрос увольнения Юлии Свириденко с должности премьер-министра. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН

Разослали повестку дня на завтра. Там пока только законопроекты. Но завтра все же планируется: увольнение Свириденко, продление военного положения и общей мобилизации 

- сообщил Железняк. 

Он добавил, что вопросы по назначениям в правительстве должны состояться в среду. 

Также он сообщил, что никакой встречи Президента Украины Владимира Зеленского с фракцией, чтобы объяснить кадровые изменения, пока не планируется. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров Украины и анонсировал отставку Юлии Свириденко, а также предложил ей "возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером". 

Основным кандидатом на должность премьер-министра Украины вместо Юлии Свириденко является текущий председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. 

Антонина Туманова

Политика
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Военное положение
Нафтогаз
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Украина