Вопрос подготовки Киева к зиме вынесут на рассмотрение СНБО - Свириденко
Киев • УНН
СНБО рассмотрит подготовку Киева к зиме из-за медленных темпов работ. На эти нужды государство уже направило столице почти 4 миллиарда гривен.
Вопрос подготовки Киева к следующему отопительному сезону в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко по итогам совещания с городским головой столицы, передает УНН.
Детали
По словам главы правительства, государство уже обеспечило значительную финансовую и организационную поддержку для подготовки столицы к осенне-зимнему периоду.
Киев должен быть полностью готов к следующей зиме. Это прямая ответственность городских властей. Государство со своей стороны обеспечивает и в дальнейшем будет обеспечивать всю необходимую поддержку столице
Она отметила, что на подготовку столицы уже направлено почти 4 млрд гривен из резервного фонда государственного бюджета. Также государство обеспечило софинансирование половины необходимых мероприятий, а часть работ выполняет Агентство восстановления.
Кроме того, действуют программы поддержки по установке индивидуальных и резервных источников питания в многоквартирных домах.
В то же время, по словам Свириденко, нынешние темпы подготовки города к отопительному сезону вызывают обеспокоенность.
На данный момент мы не видим достаточных темпов подготовки города к следующему отопительному сезону. Существуют отставания в выполнении ряда важных мероприятий, которые необходимо оперативно устранить
Премьер-министр подчеркнула, что подготовка к зиме должна стать главным приоритетом для столичных властей.
Сегодня нет более важного приоритета для городских властей, чем подготовка столицы к зиме. Киев имеет самый большой бюджет среди всех городов Украины, а также все необходимые возможности, включая полную поддержку государства, для того чтобы обеспечить надлежащую готовность к отопительному сезону
По результатам совещания правительство и городские власти определили перечень первоочередных мер и конкретные сроки их реализации.
Задача четкая - Киев должен быть заблаговременно и надлежащим образом подготовлен к любым вызовам следующего осенне-зимнего периода
Учитывая критическую важность этого вопроса, Кабинет Министров будет инициировать его рассмотрение на заседании СНБО для принятия необходимых решений.
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