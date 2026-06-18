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Отопление

Вопрос подготовки Киева к зиме вынесут на рассмотрение СНБО - Свириденко

Киев • УНН

 • 584 просмотра

СНБО рассмотрит подготовку Киева к зиме из-за медленных темпов работ. На эти нужды государство уже направило столице почти 4 миллиарда гривен.

Вопрос подготовки Киева к зиме вынесут на рассмотрение СНБО - Свириденко
Фото: t.me/svyrydenkoy

Вопрос подготовки Киева к следующему отопительному сезону в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко по итогам совещания с городским головой столицы, передает УНН.

Детали

По словам главы правительства, государство уже обеспечило значительную финансовую и организационную поддержку для подготовки столицы к осенне-зимнему периоду.

Киев должен быть полностью готов к следующей зиме. Это прямая ответственность городских властей. Государство со своей стороны обеспечивает и в дальнейшем будет обеспечивать всю необходимую поддержку столице

- подчеркнула Свириденко.

Она отметила, что на подготовку столицы уже направлено почти 4 млрд гривен из резервного фонда государственного бюджета. Также государство обеспечило софинансирование половины необходимых мероприятий, а часть работ выполняет Агентство восстановления.

Кроме того, действуют программы поддержки по установке индивидуальных и резервных источников питания в многоквартирных домах.

В то же время, по словам Свириденко, нынешние темпы подготовки города к отопительному сезону вызывают обеспокоенность.

На данный момент мы не видим достаточных темпов подготовки города к следующему отопительному сезону. Существуют отставания в выполнении ряда важных мероприятий, которые необходимо оперативно устранить

- заявила она.

Премьер-министр подчеркнула, что подготовка к зиме должна стать главным приоритетом для столичных властей.

Сегодня нет более важного приоритета для городских властей, чем подготовка столицы к зиме. Киев имеет самый большой бюджет среди всех городов Украины, а также все необходимые возможности, включая полную поддержку государства, для того чтобы обеспечить надлежащую готовность к отопительному сезону

- отметила Свириденко.

По результатам совещания правительство и городские власти определили перечень первоочередных мер и конкретные сроки их реализации.

Задача четкая - Киев должен быть заблаговременно и надлежащим образом подготовлен к любым вызовам следующего осенне-зимнего периода

- подчеркнула глава правительства.

Учитывая критическую важность этого вопроса, Кабинет Министров будет инициировать его рассмотрение на заседании СНБО для принятия необходимых решений.

путин может готовить зимний удар по Украине на фоне экономического кризиса в рф - эксперты11.06.2026, 19:36 • 10209 просмотров

Андрей Тимощенков

ОбществоПолитикаКиев
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Электроэнергия
Юлия Свириденко
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина
Киев