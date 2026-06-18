Вопрос подготовки Киева к зиме вынесут на рассмотрение СНБО - Свириденко

Вопрос подготовки Киева к следующему отопительному сезону в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко по итогам совещания с городским головой столицы, передает УНН.

По словам главы правительства, государство уже обеспечило значительную финансовую и организационную поддержку для подготовки столицы к осенне-зимнему периоду.

Киев должен быть полностью готов к следующей зиме. Это прямая ответственность городских властей. Государство со своей стороны обеспечивает и в дальнейшем будет обеспечивать всю необходимую поддержку столице

Она отметила, что на подготовку столицы уже направлено почти 4 млрд гривен из резервного фонда государственного бюджета. Также государство обеспечило софинансирование половины необходимых мероприятий, а часть работ выполняет Агентство восстановления.

Кроме того, действуют программы поддержки по установке индивидуальных и резервных источников питания в многоквартирных домах.

В то же время, по словам Свириденко, нынешние темпы подготовки города к отопительному сезону вызывают обеспокоенность.

На данный момент мы не видим достаточных темпов подготовки города к следующему отопительному сезону. Существуют отставания в выполнении ряда важных мероприятий, которые необходимо оперативно устранить

Премьер-министр подчеркнула, что подготовка к зиме должна стать главным приоритетом для столичных властей.

Сегодня нет более важного приоритета для городских властей, чем подготовка столицы к зиме. Киев имеет самый большой бюджет среди всех городов Украины, а также все необходимые возможности, включая полную поддержку государства, для того чтобы обеспечить надлежащую готовность к отопительному сезону