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Профильный комитет ВР рассмотрит заявление премьер-министра Свириденко об отставке завтра утром - нардеп

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Комитет по вопросам организации государственной власти завтра утром рассмотрит заявление премьер-министра Юлии Свириденко об отставке. После решения Совета комитет проведет еще два заседания по назначению нового премьера и членов правительства.

Профильный комитет ВР рассмотрит заявление премьер-министра Свириденко об отставке завтра утром - нардеп

Комитет по вопросам организации государственной власти завтра утром рассмотрит заявление премьер-министра Юлии Свириденко об отставке. Об этом сообщил нардеп Александр Качура, передает УНН.

В Раду поступило заявление Премьер-министра Украины Юлии Свириденко об отставке! Комитет по вопросам организации государственной власти получил поручение спикера о ее неотложном рассмотрении. Уже завтра утром Комитет рассмотрит этот вопрос 

- сообщил Качура.

Рада рассмотрит заявление Свириденко об отставке на ближайшем заседании - Арахамия13.07.26, 19:55 • 1056 просмотров

По словам нардепа, после решения Верховной Рады об отставке премьер-министра Комитет должен провести еще два отдельных заседания, на которых:

1. Рассмотреть представление Президента о назначении нового Премьер-министра;

2. Рассмотреть представление нового Премьера о назначении других членов Правительства и увольнении членов Кабмина, находящегося в отставке.

В Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Свириденко, его рассмотрят в ближайшее время - Стефанчук13.07.26, 19:30 • 1330 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Юлия Свириденко
Верховная Рада