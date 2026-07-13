Профильный комитет ВР рассмотрит заявление премьер-министра Свириденко об отставке завтра утром - нардеп
Киев • УНН
Комитет по вопросам организации государственной власти завтра утром рассмотрит заявление премьер-министра Юлии Свириденко об отставке. После решения Совета комитет проведет еще два заседания по назначению нового премьера и членов правительства.
Комитет по вопросам организации государственной власти завтра утром рассмотрит заявление премьер-министра Юлии Свириденко об отставке. Об этом сообщил нардеп Александр Качура, передает УНН.
В Раду поступило заявление Премьер-министра Украины Юлии Свириденко об отставке! Комитет по вопросам организации государственной власти получил поручение спикера о ее неотложном рассмотрении. Уже завтра утром Комитет рассмотрит этот вопрос
Рада рассмотрит заявление Свириденко об отставке на ближайшем заседании - Арахамия13.07.26, 19:55 • 1056 просмотров
По словам нардепа, после решения Верховной Рады об отставке премьер-министра Комитет должен провести еще два отдельных заседания, на которых:
1. Рассмотреть представление Президента о назначении нового Премьер-министра;
2. Рассмотреть представление нового Премьера о назначении других членов Правительства и увольнении членов Кабмина, находящегося в отставке.
В Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Свириденко, его рассмотрят в ближайшее время - Стефанчук13.07.26, 19:30 • 1330 просмотров