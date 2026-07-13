Рада рассмотрит заявление Свириденко об отставке на ближайшем заседании - Арахамия

Рада рассмотрит заявление премьер-министра Юлии Свириденко об отставке на ближайшем заседании. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает УНН.

Верховная Рада рассмотрит заявление Юлии Свириденко об отставке на ближайшем заседании. Благодарим Юлию Анатольевну за работу во главе правительства в самые тяжелые времена. Уверен, что ее опыт обязательно принесет пользу государству там, где нужно усиление

Глава фракции «Слуга народа» добавил, что в парламенте поддерживают озвученные Президентом Владимиром Зеленским направления изменения политической стратегии. Украина находится на новом этапе борьбы за независимость, мы видим, как растут наши боевые возможности, вместе с тем нужно усиливаться изнутри, внедрять планы устойчивости, оперативнее реагировать на такие вызовы, как атаки на АЗС, обстрелы приграничных территорий, удары по инфраструктуре.

Отдельный вопрос – работа с партнерами, нашими соседями. Какие-то направления нужно сохранить, какие-то усилить, а отдельные из них требуют новой основы. Это диктует необходимость изменений в широком контексте. Для этого мы как народные депутаты должны обеспечить необходимые решения и нормативную базу. Уверен, что парламент справится со своей работой и наше государство станет еще сильнее, особенно сейчас, когда давление на врага увеличивается, а наши союзники и партнеры восстановили веру в способность Украины побеждать