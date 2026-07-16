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Рада назначила Корецкого новым премьер-министром

Киев • УНН

 • 3102 просмотра

Верховная Рада назначила главу НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого Премьер-министром. За постановление проголосовали 289 народных депутатов.

Рада назначила Корецкого новым премьер-министром

Верховная Рада в четверг назначила Сергея Корецкого, возглавляющего НАК "Нафтогаз Украины", новым Премьер-министром Украины вместо Юлии Свириденко, которая была освобождена с этой должности во вторник, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Проект постановления №15414 "О назначении Корецкого С.Ф. Премьер-министром Украины" поддержали 289 народных депутатов.

"Назначить Корецкого Сергея Федоровича на должность премьер-министра Украины", — говорится в постановлении.

Что известно о Сергее Корецком

Сергей Корецкий родился 14 марта 1978 года в Луцке. Получил высшее образование по специальностям "Автомобили и автомобильное хозяйство" (2001) и "Экономика предприятия" (2005) в Луцком техническом университете и по специальности "Добыча нефти и газа" в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа. В 2019 году прошел обучение по программе Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес школе.

Трудовую деятельность начал в группе компаний "Континиум", где прошел путь от работника аналитического отдела до генерального директора. В 2002 году он возглавил СП "Западная Нефтяная Группа", а с 2007 года был CEO управляющей компании группы "Континиум". С 2013 года Корецкий стал генеральным директором компании WOG. В этот период он занимался разработкой и внедрением стратегий развития компании, привлечением финансирования, ведением переговоров с инвесторами и сопровождением M&A транзакций.

В 2018 году Сергей Корецкий покинул "Континиум" и в 2019-2022 занимался собственным бизнесом. 9 ноября 2022 года Корецкий назначен директором ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Под его руководством Укрнафта увеличила добычу нефти с конденсатом и добычу газа, стала прибыльной государственной компанией с рекордными финансовыми результатами.

С 14 мая 2025 года – председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

В 2018 году АМКУ обвинил две связанные с Корецким компании в сговоре во время аукциона по приобретению помещения под кафе.

Нардеп Алексей Кучеренко обвинял Корецкого в манипуляциях с прибылями через судебный спор между "Укрнафтой" и "Укртатнафтой", руководителем которых он был одновременно.

Дополнение

В воскресенье, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров Украины и отставку Юлии Свириденко, а также предложил ей "возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером".

В понедельник, 13 июля, в Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке Премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Во вторник, 14 июля, парламент 258 голосами поддержал отставку главы правительства Юлии Свириденко вместе с Кабинетом министров.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда же заявил, что после проведенных консультаций считает Сергея Корецкого наиболее подготовленным человеком на должность Премьер-министра Украины.

А после этого Зеленский официально предложил Верховной Раде назначить Сергея Корецкого на должность премьер-министра.

Павел Башинский

Политика
Юлия Свириденко
Нафтогаз
Верховная Рада
Украина