Большая приватизация: ОПЗ выставят на открытый электронный аукцион с начальной ценой более 4,3 млрд грн
Киев • УНН
Кабмин утвердил условия приватизации Одесского припортового завода с начальной ценой более 4,3 млрд грн. Также решено продать активы Демуринского ГОКа и Мотордеталь-Конотоп через онлайн-аукционы.
Сегодня на заседании Правительства утвердили условия приватизации Одесского припортового завода, а также продажи двух санкционных активов — ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" и ООО "Мотордеталь-Конотоп". Об этом сообщила Юлия Свириденко, которую ВР сегодня отправила в отставку, передает УНН.
Государственный пакет акций ОПЗ будет выставлен на открытый электронный аукцион с начальной ценой более 4,3 млрд грн. Цель — привлечь стратегического инвестора, который восстановит полноценную работу одного из крупнейших химических комплексов Украины. Среди ключевых условий для покупателя — инвестировать не менее 500 млн грн в модернизацию и повышение энергоэффективности производства, а также сохранить основные виды деятельности предприятия
Также, по ее словам, утвердили условия продажи санкционных активов ООО "Демуринский ГОК" с начальной ценой 1,82 млрд грн и ООО "Мотордеталь-Конотоп" — 415,5 млн грн. Средства от их продажи будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и использованы для восстановления Украины.
Все три актива будут продаваться через открытые онлайн-аукционы в системе Prozorro.Продажи.
Продажа позволит восстановить полноценную работу предприятий, модернизировать производство и расширить экспортные возможности украинской промышленности
Продажа санкционных активов: предприятия "Аэрок" и "Демуринский ГОК" включили в объекты большой приватизации10.07.24, 15:56 • 18999 просмотров