Кабинет Министров Украины включил государственную долю в размере 100% уставного капитала ООО "Аэрок" и государственную долю в размере 100% уставного капитала ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" в перечень объектов большой приватизации, передает УНН со ссылкой на Минэкономики.

Детали

По данным ведомства, в ближайшее время Фонд государственного имущества Украины проведет аукционные комиссии, по результатам которых предложит стартовые цены и условия продажи этих активов. А после утверждения стартовых цен и условий продажи Кабинетом Министров Украины, Фонд государственного имущества выставит "Аэрок" и "Демуринский ГОК" на приватизационные аукционы.

"В условиях продолжающейся войны продажа санкционных активов является чрезвычайно важным для нашей экономики. Деньги, полученные от их реализации, направят в фонд восстановления разрушенного имущества в результате российской агрессии. Это не только обеспечивает необходимые финансовые ресурсы для восстановления, но и подчеркивает нашу решимость использовать все возможные инструменты для поддержки экономики и восстановления страны", - отметила Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

ООО "Аэрок" - один из ведущих производителей газобетонных изделий в Украине, имеет производственные мощности в Киевской и Львовской областях. Предприятие передали в управление ФГИУ решением Высшего антикоррупционного суда в 2023 году. До этого "Аэрок" через "Группу ЛСР" (рф) принадлежал подсанкционному российскому олигарху Андрею Молчанову. Согласно финансовому отчету предприятия за 2023 год, стоимость его активов составляет 947 млн грн.

ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" - одно из ведущих горно-обогатительных предприятий в Украине, с 2006 года разрабатывает Волчанское комплексное россыпное титано-цирконовое месторождение в Днепропетровской области. Было передано в управление ФГИУ решением Высшего антикоррупционного суда в 2023 году. До того принадлежало российскому миллиардеру Михаилу Шелкову. Согласно финансовому отчету предприятия за 2023 год, стоимость его активов составляет 654 млн грн.

"Речь идет об очень перспективных предприятиях. Фонд госимущества сделал все необходимое для их подготовки к приватизации: Фондом передано в уставный капитал недвижимое и движимое имущество "Демуринского ГОКа", которое было изъято решениями ВАКС отдельно от корпоративных прав, по "Аэроку" - успешно сняты аресты с корпоративных прав. На очереди продажа этих предприятий максимально прозрачным и конкурентным способом через открытые онлайн-аукционы. Национализированные активы должны найти новых эффективных владельцев, которые будут развивать производство, создавать новые рабочие места и давать толчок для развития территорий и восстановления Украины. А полученные от их приватизации деньги будут направлены на восстановление нашей страны уже сейчас", - отметил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Напомним

Большая приватизация - это продажа государственных активов балансовой стоимостью более 250 млн грн. В течение предыдущих месяцев Фонд госимущества уже провел аукционные комиссии по продаже гостиницы "Украина", АО "Объединенная горно-химическая компания" и государственной доли в уставном капитале ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" (ТРЦ "Ocean Plaza"). Аукционы по продаже этих активов будут объявлены после утверждения стартовых цен и условий продажи Кабинетом Министров. Все аукционы будут проходить в государственной электронной системе "Прозорро.Продажи". Деньги от приватизации государственных предприятий направляются в государственный бюджет Украины, а от приватизации национализированных активов - в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.