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"Без меня они не садятся" - Зеленский подтвердил конфликт между Федоровым и Сырским

Киев • УНН

 • 1318 просмотра

Президент Зеленский заявил, что стороны не нашли единства, и ему придется решать вопрос. Он подчеркнул, что без него они не садятся.

"Без меня они не садятся" - Зеленский подтвердил конфликт между Федоровым и Сырским

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил конфликт между экс-министром обороны Михаилом Федоровым и Главкомом ВСУ Александром Сырским. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в четверг, передает УНН.

Детали

"Президент во время войны не должен выбирать в такой ситуации. Я очень хотел бы единства. Стороны его не нашли. И в этом проблема не только сторон, но и моя. То есть, я не снимаю с себя ответственности. И, как я вам сказал, я уважаю стороны, я знаю их плюсы, знаю их минусы, и очень хочется, чтобы они усиливали Украину. Но есть то, что есть. И у вас в такой ситуации выход — либо одна сторона, либо другая. Потому что без меня они не садятся. Вы понимаете? Я — Президент Украины. А есть министр обороны, есть руководство армии, они должны работать сами, ежедневно, постоянно", - сказал Зеленский.

Он отметил, что будет демонстрировать последовательность своих действий.

"Я просто показываю, если стороны не могут решить вопрос, придется решать мне", - добавил Зеленский.

Напомним

Верховная Рада назначила Сергея Корецкого, возглавляющего НАК "Нафтогаз Украины", новым Премьер-министром Украины вместо Юлии Свириденко, которая была уволена с этой должности во вторник.

Назначенный сегодня Верховной Радой премьер-министр Сергей Корецкий подал в Верховную Раду проект постановления о назначении нового Кабинета министров.

Корецкий также ответил на вопрос о возможности оставления Михаила Федорова на должности министра обороны, отметив, что необходимо дождаться голосования по назначению следующего министра, а затем делать следующие шаги.  

Павел Башинский

Политика
Кабинет Министров Украины
Юлия Свириденко
Нафтогаз
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина