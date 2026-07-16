"Без меня они не садятся" - Зеленский подтвердил конфликт между Федоровым и Сырским
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что стороны не нашли единства, и ему придется решать вопрос. Он подчеркнул, что без него они не садятся.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил конфликт между экс-министром обороны Михаилом Федоровым и Главкомом ВСУ Александром Сырским. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в четверг, передает УНН.
Детали
"Президент во время войны не должен выбирать в такой ситуации. Я очень хотел бы единства. Стороны его не нашли. И в этом проблема не только сторон, но и моя. То есть, я не снимаю с себя ответственности. И, как я вам сказал, я уважаю стороны, я знаю их плюсы, знаю их минусы, и очень хочется, чтобы они усиливали Украину. Но есть то, что есть. И у вас в такой ситуации выход — либо одна сторона, либо другая. Потому что без меня они не садятся. Вы понимаете? Я — Президент Украины. А есть министр обороны, есть руководство армии, они должны работать сами, ежедневно, постоянно", - сказал Зеленский.
Он отметил, что будет демонстрировать последовательность своих действий.
"Я просто показываю, если стороны не могут решить вопрос, придется решать мне", - добавил Зеленский.
Напомним
Верховная Рада назначила Сергея Корецкого, возглавляющего НАК "Нафтогаз Украины", новым Премьер-министром Украины вместо Юлии Свириденко, которая была уволена с этой должности во вторник.
Назначенный сегодня Верховной Радой премьер-министр Сергей Корецкий подал в Верховную Раду проект постановления о назначении нового Кабинета министров.
Корецкий также ответил на вопрос о возможности оставления Михаила Федорова на должности министра обороны, отметив, что необходимо дождаться голосования по назначению следующего министра, а затем делать следующие шаги.