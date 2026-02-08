Британская разведка: рф усиливает контроль над информационным пространством и коммуникациями
Госдума РФ поддержала поправки, позволяющие фсб отключать интернет и другие услуги связи в ответ на "угрозы безопасности". Это усилит государственный контроль над коммуникациями в россии.
россия стремится предоставить федеральной службе безопасности (фсб) беспрецедентно широкие полномочия по влиянию на функционирование сетей связи страны. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в соцсети Х, пишет УНН.
27 января 2026 года Госдума поддержала предложенные правительством поправки, которые позволят фсб отключать мобильный интернет, фиксированный интернет, телефонные услуги и "любые другие услуги связи" в ответ на нечетко определенные "угрозы безопасности".
Законопроект обяжет операторов связи немедленно приостановить услуги после получения приказа фсб и защитит их от любой финансовой ответственности за вызванные этим перебои
Отмечается, что эти поправки к законодательству предоставят фсб беспрецедентное влияние на всю сферу коммуникаций, поскольку российское законодательство определяет "услуги связи" как широко охватывающие голосовую связь, текстовые сообщения, обмен изображениями и данными, передаваемыми радио, волоконно-оптическими или другими электромагнитными системами.
Аналитики подчеркнули, что этот законодательный шаг согласуется с более широким "усилением информационного контроля россии", включая новые директивы президента россии владимира путина по ограничению программного обеспечения из "недружественных" стран.
В случае принятия эти поправки формализуют и расширят возможности государства по массовому блокированию коммуникаций, углубив тенденцию к усилению государственного контроля, которая увеличилась с тех пор, как россия начала полномасштабное вторжение в Украину
В британской разведке добавили, что эти внутренние ограничительные меры "совпадают с растущей ролью россии в экспорте технологий цензуры и блокировки за границу".
