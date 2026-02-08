Британская разведка: рф усиливает контроль над информационным пространством и коммуникациями

$43.140.00
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
7 февраля, 20:45 • 17455 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит Leleka
7 февраля, 20:13 • 31720 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали детали
7 февраля, 13:35 • 30487 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 35871 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 29605 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 27544 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 38254 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 49083 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 45469 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
российский дрон атаковал Чугуев: повреждены дома, ранен человек
"Свобода Ирана": тысячи людей вышли на демонстрацию в Берлине в поддержку иранских повстанцев
Платите сами: оккупанты снимают с себя ответственность за разрушенные дома - ЦНС
США меняют тактику ведения переговоров по Украине - AP
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленных
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленных
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 57065 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 52434 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессии
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя
Британская разведка: рф усиливает контроль над информационным пространством и коммуникациями

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Госдума РФ поддержала поправки, позволяющие фсб отключать интернет и другие услуги связи в ответ на "угрозы безопасности". Это усилит государственный контроль над коммуникациями в россии.

Британская разведка: рф усиливает контроль над информационным пространством и коммуникациями

россия стремится предоставить федеральной службе безопасности (фсб) беспрецедентно широкие полномочия по влиянию на функционирование сетей связи страны. Об этом  сообщило Министерство обороны Великобритании в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

27 января 2026 года Госдума поддержала предложенные правительством поправки, которые позволят фсб отключать мобильный интернет, фиксированный интернет, телефонные услуги и "любые другие услуги связи" в ответ на нечетко определенные "угрозы безопасности".

Законопроект обяжет операторов связи немедленно приостановить услуги после получения приказа фсб и защитит их от любой финансовой ответственности за вызванные этим перебои

- говорится в сообщении.

Отмечается, что эти поправки к законодательству предоставят фсб беспрецедентное влияние на всю сферу коммуникаций, поскольку российское законодательство определяет "услуги связи" как широко охватывающие голосовую связь, текстовые сообщения, обмен изображениями и данными, передаваемыми радио, волоконно-оптическими или другими электромагнитными системами.

Аналитики подчеркнули, что этот законодательный шаг согласуется с более широким "усилением информационного контроля россии", включая новые директивы президента россии владимира путина по ограничению программного обеспечения из "недружественных" стран.

В случае принятия эти поправки формализуют и расширят возможности государства по массовому блокированию коммуникаций, углубив тенденцию к усилению государственного контроля, которая увеличилась с тех пор, как россия начала полномасштабное вторжение в Украину

- отмечается в сообщении.

В британской разведке добавили, что эти внутренние ограничительные меры "совпадают с растущей ролью россии в экспорте технологий цензуры и блокировки за границу".

Кремль усиливает цифровые репрессии: Роскомнадзор готовит ИИ-фильтрацию интернета - разведка26.01.26, 16:32 • 3792 просмотра

Ольга Розгон

