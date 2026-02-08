Британська розвідка: рф посилює контроль над інформаційним простором і комунікаціями
Київ • УНН
Держдума рф підтримала поправки, що дозволяють фсб відключати інтернет та інші послуги зв'язку у відповідь на "загрози безпеці". Це посилить державний контроль над комунікаціями в росії.
росія прагне надати федеральній службі безпеки (ФСБ) безпрецедентно широкі повноваження щодо впливу на функціонування мереж зв’язку країни. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у соц мережі Х, пише УНН.
Деталі
27 січня 2026 року Держдума підтримала запропоновані урядом поправки, які дозволять фсб відключати мобільний інтернет, фіксований інтернет, телефонні послуги та "будь-які інші послуги зв’язку" у відповідь на нечітко визначені "загрози безпеці".
Законопроєкт зобов’яже операторів зв’язку негайно призупинити послуги після отримання наказу фсб та захистить їх від будь-якої фінансової відповідальності за спричинені цим перебої
Наголошується, що ці поправки до законодавства нададуть фсб безпрецедентного впливу на всю сферу комунікацій, оскільки російське законодавство визначає "послуги зв’язку" як такі, що широко охоплюють голосовий зв’язок, текстові повідомлення, обмін зображеннями та даними, що передаються радіо, волоконно-оптичними або іншими електромагнітними системами.
Аналітики підкреслили, що цей законодавчий крок узгоджується з ширшим "посиленням інформаційного контролю росії", включаючи нові директиви президента росії володимира путіна щодо обмеження програмного забезпечення з "недружніх" країн.
У разі ухвалення ці поправки формалізують і розширять можливості держави щодо масового блокування комунікацій, поглибивши тенденцію до посилення державного контролю, яка збільшилася відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну
У британській розвідці додали, що ці внутрішні обмежувальні заходи "збігаються зі зростаючою роллю Росії в експорті технологій цензури та блокування за кордон".
