Британська розвідка: рф посилює контроль над інформаційним простором і комунікаціями

Ексклюзив
10:00 • 602 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
7 лютого, 20:45 • 17467 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 31728 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 30493 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 35878 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 29611 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 27550 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 38256 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 49085 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 45472 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
російський дрон атакував Чугуїв: пошкоджено будинки, поранено людинуPhoto8 лютого, 00:54 • 5934 перегляди
"Свобода Ірану": тисячі людей вийшли на демонстрацію в Берліні на підтримку іранських повстанцівPhoto8 лютого, 02:48 • 4580 перегляди
Платіть самі: окупанти знімають з себе відповідальність за зруйновані будинки - ЦНС8 лютого, 03:22 • 13637 перегляди
США змінюють тактику проведення переговорів щодо України - AP8 лютого, 04:30 • 21700 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto07:00 • 10138 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto07:00 • 10178 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 36361 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 57068 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 51055 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 52436 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 19100 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 33196 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 35100 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 43875 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 46816 перегляди
Британська розвідка: рф посилює контроль над інформаційним простором і комунікаціями

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Держдума рф підтримала поправки, що дозволяють фсб відключати інтернет та інші послуги зв'язку у відповідь на "загрози безпеці". Це посилить державний контроль над комунікаціями в росії.

Британська розвідка: рф посилює контроль над інформаційним простором і комунікаціями

росія прагне надати федеральній службі безпеки (ФСБ) безпрецедентно широкі повноваження щодо впливу на функціонування мереж зв’язку країни. Про це  повідомило Міністерство оборони Великої Британії у соц мережі Х, пише УНН.

Деталі

27 січня 2026 року Держдума підтримала запропоновані урядом поправки, які дозволять фсб відключати мобільний інтернет, фіксований інтернет, телефонні послуги та "будь-які інші послуги зв’язку" у відповідь на нечітко визначені "загрози безпеці".

Законопроєкт зобов’яже операторів зв’язку негайно призупинити послуги після отримання наказу фсб та захистить їх від будь-якої фінансової відповідальності за спричинені цим перебої

- йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ці поправки до законодавства нададуть фсб безпрецедентного впливу на всю сферу комунікацій, оскільки російське законодавство визначає "послуги зв’язку" як такі, що широко охоплюють голосовий зв’язок, текстові повідомлення, обмін зображеннями та даними, що передаються радіо, волоконно-оптичними або іншими електромагнітними системами.

Аналітики підкреслили, що цей законодавчий крок узгоджується з ширшим "посиленням інформаційного контролю росії", включаючи нові директиви президента росії володимира путіна щодо обмеження програмного забезпечення з "недружніх" країн.

У разі ухвалення ці поправки формалізують і розширять можливості держави щодо масового блокування комунікацій, поглибивши тенденцію до посилення державного контролю, яка збільшилася відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну

- зазначається у повідомленні.

У британській розвідці додали, що ці внутрішні обмежувальні заходи "збігаються зі зростаючою роллю Росії в експорті технологій цензури та блокування за кордон".

кремль посилює цифрові репресії: роскомнадзор готує ШІ-фільтрацію інтернету - розвідка26.01.26, 16:32 • 3792 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
російська пропаганда
Санкції
Техніка
Соціальна мережа
Війна в Україні
Блекаут 
Володимир Путін
Велика Британія
Україна