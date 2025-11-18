$42.070.02
18:35 • 2670 просмотра
Чернышова отправили под стражу с залогом в 51,6 млн грн
16:46 • 14903 просмотра
Укрэнерго вводит почасовые отключения света на всю среду, 19 ноября
Эксклюзив
14:29 • 24816 просмотра
В Одессе женщину, которая разбрасывала мусор, привязали скотчем к скамейке: в полиции отреагировали
Эксклюзив
14:10 • 35349 просмотра
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
14:05 • 21798 просмотра
Испания выделяет Украине €1 млрд на американское оружие для ВСУ
18 ноября, 12:54 • 23780 просмотра
Долгое время работали со спецслужбами РФ: Туск заявил, что диверсии на железной дороге в Польше совершили украинцы
18 ноября, 11:49 • 25827 просмотра
Какой будет погода в Украине 19 ноября: синоптик Диденко озвучила прогноз на среду
18 ноября, 08:43 • 25559 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
18 ноября, 07:59 • 31660 просмотра
россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго
Эксклюзив
18 ноября, 07:00 • 25265 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
Чернышова отправили под стражу с залогом в 51,6 млн грн

Киев • УНН

 • 2674 просмотра

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-вице-премьеру Алексею Чернышову в виде содержания под стражей на два месяца. Сумма залога составляет 51,6 млн гривен по делу о коррупции в энергетике.

Чернышова отправили под стражу с залогом в 51,6 млн грн

Высший антикоррупционный суд применил к бывшему вице-премьер-министру - министру национальной единства Алексею Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога по делу о коррупции в энергетике, передает УНН.

Ходатайство старшего детектива НАБУ удовлетворить частично: применить к подозреваемому Чернышову Алексею меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Определить подозреваемому залог в размере 51 млн 600 тыс. гривен 

- сказал судья.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила избрать Чернышову меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 55 млн гривен.

Дополнение

НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову. В общей сложности зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.

Впоследствии бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП