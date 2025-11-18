Чернышова отправили под стражу с залогом в 51,6 млн грн
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-вице-премьеру Алексею Чернышову в виде содержания под стражей на два месяца. Сумма залога составляет 51,6 млн гривен по делу о коррупции в энергетике.
Высший антикоррупционный суд применил к бывшему вице-премьер-министру - министру национальной единства Алексею Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога по делу о коррупции в энергетике, передает УНН.
Ходатайство старшего детектива НАБУ удовлетворить частично: применить к подозреваемому Чернышову Алексею меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Определить подозреваемому залог в размере 51 млн 600 тыс. гривен
Специализированная антикоррупционная прокуратура просила избрать Чернышову меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 55 млн гривен.
НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову. В общей сложности зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.
Впоследствии бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.