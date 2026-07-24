Испания объявила чрезвычайную ситуацию из-за лесных пожаров вблизи Мадрида
Киев • УНН
В Испании ввели третий уровень реагирования из-за трех лесных пожаров на окраинах Мадрида. Эвакуировано более 19 тысяч человек, перекрыто 23 дороги, сгорело 6000 гектаров.
Правительство Испании объявило чрезвычайное положение в стране из-за лесных пожаров, которые вышли из-под контроля на окраинах столицы - Мадрида, что привело к эвакуации населения и перекрытию дорог. Об этом сообщает El Pais, пишет УНН.
Детали
Решение было принято после того, как в западной части Мадрида одновременно вспыхнули три пожара – два в районе Вилья-дель-Прадо и еще один в Сан-Мартин-де-Вальдеиглесиас.
В Испании отмечают, что объявление чрезвычайной ситуации такого уровня является исключительным шагом. В последний раз третий уровень общенационального реагирования вводили в 2025 году во время масштабного отключения электроэнергии.
Из-за сложных погодных условий, высоких температур и сильного ветра региональные службы не смогли самостоятельно справиться с ситуацией.
Испания обратилась с просьбой об активации европейского механизма реагирования для борьбы с пожарами. Европейская комиссия мобилизовала четыре самолета из Греции и Италии.
По данным властей, из-за пожаров в Мадриде было эвакуировано более 19 тысяч человек. Как минимум 23 дороги перерезаны пожарами.
К ликвидации последствий привлекли более 270 специалистов и около 40 единиц наземной техники, а также Военные подразделения быстрого реагирования (UME).
Президентка Мадридского сообщества Изабель Диас Аюсо отметила, что сгорело 6000 гектаров, что может быть не таким серьезным в другом регионе, но в Мадриде это "катастрофа" из-за высокой концентрации домов и жителей.
Лесные пожары на фоне жары бушуют во Франции, Италии и Испании23.07.26, 10:10 • 3064 просмотра