В Марийском духовном центре "Зарваница" на Тернопольщине проходит Всеукраинское паломничество с участием главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Департамента информации Украинской Греко-Католической Церкви.

Всеукраинское паломничество в Зарваницу началось в субботу, 13 июля, шествием паломников со свечами от приходского храма Зарваницы к месту явления Богородицы. Затем на площади перед базиликой состоялся Молебен к Матери Божьей, который возглавил Блаженнейший Святослав.

Сегодня глава УГКЦ выступил с проповедью.

"Здесь сегодня вместе переживем опыт Божьей любви, в частности в Святых Таинствах Христовой Церкви. Примем Тело и Кровь нашего Спасителя в Тайне Евхаристии и посмотрим на мир светлым Божьим глазом", - сказал Блаженнейший Святослав.

С Главой Церкви служили владыки УГКЦ из Украины и всего мира. Божественная Литургия в Зарванице в этом году является также торжественным завершением Синода Епископов УГКЦ.

Глава Церкви поздравил всех паломников, прибывших на паломничество, отметив, что в этом чудотворном месте каждый испытывает Божье присутствие. Как сообщили в Департаменте информации УГКЦ, в этом году на Всеукраинское паломничество в Зарваницу прибыло около 30 000 паломников.

"Сегодня всех нас сюда позвала Богородица, чтобы мы пережили опыт Божьей любви к нам, чтобы здесь, в исповеди, оставили все свои тяготы, в руки нашей Небесной Матери отдали все свои боли, слезы. Она сама лично сегодня, сейчас, готова все это взять от нас, а передать нам свет Божьей жизни", - подчеркнул Блаженнейший Святослав.

Цитируя Тараса Шевченко, славного украинского пророка, проповедник объяснил, что российский захватчик "не только сам на нас смотрит своим черным глазом, но хочет за собой потянуть Украину в тот гроб, который для него приготовлен".

"Мы сегодня хотим, чтобы та сила Божья во всей своей полноте проявилась в теле измученного, израненного народа. Ибо именно из той силы воскресшего Христа променит для нас надежда. В ней есть секрет нашей непобедимости, бессмертия, стойкости нашего духа. Именно оттуда светит свет на победу над ненасытным оком российского захватчика", - подчеркнул Предстоятель.

"Матерь Божья, спасай Украину, спасай каждого из нас! - завершил молитвой Блаженнейший Святослав. - Богородица, с Тобой и в Тебе наш народ шагает к дню победы добра над злом".