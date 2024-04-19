Президент Владимир Зеленский наградил Алена Делона орденом "За заслуги перед Украиной"
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский наградил французскую кинозвезду Алена Делона орденом "За заслуги" за поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения.
Президент Владимир Зеленский наградил французскую кинозвезду Алена Делона орденом "За заслуги". Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в соцсетях Facebook и Х, пишет УНН.
С первого дня полномасштабной войны Делон много высказывался в поддержку Украины. Для нас это символ, это важно,
Детали
В частности, актер участвовал в интервью с президентом Зеленским в 2022 году, а также читал произведения Тараса Шевченко во время телевизионной программы.
Господин Делон, дорогой Ален, я знаю, что вы оказались в не очень простой ситуации, и хочу сказать вам, что вы не одиноки. У вас есть много поклонников и людей, которые вас любят. Я и мой народ, мы всегда на вашей стороне,
Справочно
Ален Делон - французский актер, продюсер, сценарист и режиссер.
С 1990-х годов он редко появлялся на экранах, еще в 2017 году Делон заявил, что завершает кинокарьеру. Его последнее большое появление на публике произошло во время получения Золотой пальмовой ветви на Каннском кинофестивале 2019-го.
Сейчас Делон редко покидает свое имение. В частности, актер был в плохом состоянии после того, как в 2019-м перенес инсульт.
Напомним
В сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский в интервью с французским актером Аленом Делоном заявил, что президент рф Владимир Путин знает, сколько людей погибает в Украине в результате войны, однако для него это лишь "часть плана".
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