Президент Владимир Зеленский наградил Алена Делона орденом "За заслуги перед Украиной"

Президент Владимир Зеленский наградил французскую кинозвезду Алена Делона орденом "За заслуги". Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в соцсетях Facebook и Х, пишет УНН.

С первого дня полномасштабной войны Делон много высказывался в поддержку Украины. Для нас это символ, это важно, - отметил посол.

Детали

В частности, актер участвовал в интервью с президентом Зеленским в 2022 году, а также читал произведения Тараса Шевченко во время телевизионной программы.

Господин Делон, дорогой Ален, я знаю, что вы оказались в не очень простой ситуации, и хочу сказать вам, что вы не одиноки. У вас есть много поклонников и людей, которые вас любят. Я и мой народ, мы всегда на вашей стороне, - подчеркнул Омельченко.

Справочно

Ален Делон - французский актер, продюсер, сценарист и режиссер.

С 1990-х годов он редко появлялся на экранах, еще в 2017 году Делон заявил, что завершает кинокарьеру. Его последнее большое появление на публике произошло во время получения Золотой пальмовой ветви на Каннском кинофестивале 2019-го.

Сейчас Делон редко покидает свое имение. В частности, актер был в плохом состоянии после того, как в 2019-м перенес инсульт.

Напомним

В сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский в интервью с французским актером Аленом Делоном заявил, что президент рф Владимир Путин знает, сколько людей погибает в Украине в результате войны, однако для него это лишь "часть плана".