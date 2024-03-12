В Украине зафиксировали рекорд по самому массовому чтению поэмы "Катерина" Тараса Шевченко

В МКИП состоялась церемония фиксации рекорда Украины за самое массовое чтение поэмы украинцами и иностранцами. Рекорд засвидетельствовал 210 участников из 22 стран мира, которые декламировали строки из произведения Кобзаря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, пишет УНН.

Детали

В мероприятии приняли участие в. и. о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, заместитель Министра Анастасия Бондарь, генеральный директор Книги Мировых Рекордов Анна Крысюк и Чрезвычайный и Полномочный посол Аргентинской Республики в Украине Елена Летисия Тереса Микусински, которая первой из дипломатов присоединилась к флешмобу.

Мы радуемся тому, что реализовали этот масштабный проект: было действительно непросто объединить 210 человек со всего мира. Но мы это сделали. Любое дело, которое делается вдохновенно, само по себе является уникальным. А от уникальности до рекордности - всего лишь шаг, - сказал Ростислав Карандеев.

Отмечается, что флешмоб объединил людей разного возраста, пола, должностей из всех областей Украины и из 22 стран мира. Дипломы с удостоверением рекорда получат все участники, которые читали поэму.

К декламированию поэмы присоединились, в частности, представители министерств, спасатели ГСЧС, военные ВСУ, Национальной гвардии, пограничники Львовского и Донецкого отрядов ГПСУ и другие.

Также поэму читали народные депутаты, дипломаты, актеры, представители и представительницы общественной сферы, культуры и шоубизнеса.

Напомним

В 210-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко посол Японии в Украине Мацуда Кунинори почтил великого украинского поэта, выразительно продекламировав часть его поэмы "Пророк", чем заслужил благодарность от интернет-пользователей за уважение к украинской культуре.