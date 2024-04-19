Национальный павильон Украины открыли на Венецианской биеннале

На 60-й Венецианской биеннале начал работу Национальный павильон Украины "Плетение сетей", сообщили в Минкульте, пишет УНН.

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Темой нынешней биеннале является "Иностранцы везде".

"Украинский павильон реализует тему инаковости через личный опыт войны, эмиграции, адаптации в новых обществах и трансформации языка под давлением российской агрессии", - указали в министерстве.

Название украинского проекта - "Плетение сеток" - происходит от практики коллективного плетения маскировочных сеток, распространенной среди украинцев в условиях полномасштабного вторжения, что исследуется как символ коллективного сопротивления перед лицом войны, отметили в Минкульте.

В Национальном павильоне представлены четыре проекта: инсталляция "Работа" Александра Бурлаки, фильм "Гражданские. Вторжение" Даниила Ревковского и Андрея Рачинского, инсталляция "Искренние поздравления" Кати Бучацкой и видео "Сomfort work" Андрея и Лии Достлевых.

"Украинская культура является частью европейской культуры. Украина является частью Европы, частью глобальной культуры и ее проблем. В это важное время, я очень рад, что существует это место, где художники могут общаться и обмениваться опытом, где они могут демонстрировать свои культурные продукты. Именно для этого и существует это большое пространство. Чтобы через искусство создавать новые возможности и объединять нас", - сказал комиссар национального павильона, заместитель министра культуры и информационной политики по вопросам европейской интеграции Тарас Шевченко.

К участникам события через видеообращение обратилась Первая леди Елена Зеленская.