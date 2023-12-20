Критической ситуации на станциях "синей" ветки метро нет - КГГА

Критической транспортной ситуации вокруг станций на Оболонско-Теремковской линии метрополитена нет, так как и нет угрозы человеческой жизни. Ни одной затопленной станции не было и нет. Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, которого цитирует КГГА, передает УНН.

Станции метрополитена на этом участке не были закрыты ни одного дня. С 8 по 12 декабря они работали как укрытие, в этот период было приостановлено движение на 6-ти станциях "синей" ветки метрополитена. С 13 декабря было организовано двустороннее движение по двум путям между станциями "Теремки"-"Лыбедская". Сейчас поезда не курсируют только между станциями метро "Лыбедская" и "Демеевская" - отметил Кандибор.

Кандибор добавил, что между станциями, на которых организовано двустороннее движение двумя путями, пассажиропоток людей составляет ориентировочно 10 000 человек в будние дни и ориентировочно 4 500 - 5 000 человек в выходные.

Вместе с тем, для удобства пассажиров дополнительно организовано движение наземного транспорта, дублирующего шесть станций "синей" ветки метрополитена. В частности, на маршрутах № 2-М и № 43-К работает 74 автобуса и 20 троллейбусов. Кроме того, курсирует временный автобусный маршрут № 60, который соединяет станции метро "Лыбедская" и "Демеевская".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

В КГГА напомнили, что также работает система компенсации поездок из-за вынужденных пересадок на станции метро "Лыбедская". Город компенсирует проезд во временных маршрутах №№ 2-М, 60, 43-К и дополнительные поездки в метро на "синей" ветке.

"По предварительным выводам, при строительстве тоннеля были допущены технические ошибки, ведь через три месяца после открытия станций между "Демеевской" и "Лыбедской" состоялась течь воды с выносом песка. После этого специалисты метрополитена проводили постоянную работу по герметизации и уходу за щелями. В ноябре 2023 года появились значительные течи с выносом породы через щели, то есть произошел прогресс трещин. Департамент привлек Государственный НИИ Строительных Конструкций для выяснения причин возникновения ситуации и получил выводы о том, что есть угроза разрушения тоннеля", - отметил Кандибор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Закрытие перегона между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" не планируется

Так, 8 ноября состоялась Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой было принято решение об остановке движения поездов на участке.

Также отмечается, что перекрыта правая полоса проезжей части с бульв. Николая Михновского до просп. Валерия Лобановского.

"Как результат, удалось предотвратить угрозу разрушения перегона между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". Сейчас угрозы для разрушения капитальных сооружений из-за проседания почвы нет. Вокруг только временные сооружения, которые будут демонтированы для проведения соответствующих работ", - подчеркнул директор Департамента.

По его словам, в местах проседания грунта вблизи станции метро "Демеевская" были пробурены скважины для проведения геологических исследований. В течение двух недель будут готовы результаты. В ближайшее время также будут выяснены объемы и виды работ, которые будут выполняться на этом участке. Закончить работы и восстановить движение планируется в течение шести месяцев.