Трамп объявил об обращении к нации в четверг
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп выступит с обращением к народу в четверг вечером. По данным СМИ, речь может касаться разведывательных документов о вмешательстве в выборы 2020 года.
Президент США Дональд Трамп в четвер вечером по местному времени выступит с обращением к американскому народу. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, пишет УНН.
Детали
Трамп не раскрыл тему предстоящего выступления, а Белый дом пока не комментировал анонс. В то же время телеканал MS Now со ссылкой на анонимные источники в администрации сообщил, что президент может посвятить речь недавно обнародованным разведывательным документам о вероятном вмешательстве иностранных государств в президентские выборы 2020 года.
После выборов 2020 года Трамп неоднократно заявлял, что именно он одержал победу, хотя официальным победителем стал кандидат от Демократической партии Джо Байден. В последний раз президент США обращался к нации в апреле, когда объяснял мотивы американской военной операции против Ирана.
Напомним
Ранее в этот день Трамп также заявил, что США восстановят морскую блокаду Ирана. Кроме того, он сообщил о намерении ввести 20-процентную компенсацию за все грузы, которые перевозятся через Ормузский пролив.