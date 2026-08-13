На Трампа подали в суд из-за платного доступа к его постам
Киев • УНН
Медиаорганизация The Intercept Media и Freedom of the Press Foundation подали иск против Трампа из-за продажи раннего доступа к его публикациям. Схема названа коррумпированной и неконституционной.
На президента США Дональда Трампа подали в суд через скандальний продаж предварительных уведомлений о его публикациях в Truth Social. Об этом сообщает CNBC, пишет УНН.
Эта схема является экстраординарной, коррумпированной и неконституционной, и истцы подают этот иск, чтобы её остановить
Материнская компания Truth Social, Trump Media, в июле объявила, что будет предоставлять подписчикам Truth API, которые будут платить до 100 тысяч долларов в месяц, ранний доступ к публикациям Трампа и других пользователей платформы, способных "влиять на рынок".
Иск подали медиарганизация The Intercept Media и некоммерческая организация Freedom of the Press Foundation.
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