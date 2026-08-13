На Трампа подали в суд из-за платного доступа к его постам

На президента США Дональда Трампа подали в суд через скандальний продаж предварительных уведомлений о его публикациях в Truth Social. Об этом сообщает CNBC, пишет УНН.

Эта схема является экстраординарной, коррумпированной и неконституционной, и истцы подают этот иск, чтобы её остановить