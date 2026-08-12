Трамп заявил, что с удовольствием баллотировался бы на третий президентский срок
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы баллотироваться на третий срок, но закон это запрещает. Он отметил, что его об этом просят все, однако 22-я поправка к Конституции ограничивает срок пребывания на посту двумя сроками.
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы баллотироваться на третий срок, однако действующее законодательство не позволяет ему этого сделать. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов, пишет УНН.
Детали
Я бы с удовольствием баллотировался, но закон очень строг. Меня об этом просят все, все хотят, чтобы я это сделал, но закон очень строг
Согласно 22-й поправке к Конституции США, один человек не может быть избран президентом более двух раз. Трамп уже занимал должность президента в 2017–2021 годах, а в 2025 году во второй раз вступил в должность после победы на выборах 2024 года.
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