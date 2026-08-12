Трамп заявил, что с удовольствием баллотировался бы на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы баллотироваться на третий срок, однако действующее законодательство не позволяет ему этого сделать. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов, пишет УНН.

Я бы с удовольствием баллотировался, но закон очень строг. Меня об этом просят все, все хотят, чтобы я это сделал, но закон очень строг