Трамп пригрозил отозвать кандидатуру генпрокурора из-за конфликта с сенаторами-республиканцами

Президент США Дональд Трамп заявил, что может временно отозвать кандидатуру исполняющего обязанности генерального прокурора Тодда Бланша из-за сопротивления части сенаторов-республиканцев его назначению. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Причиной спора стало требование сенаторов Джона Корнина и Тома Тиллиса предоставить письменные гарантии, что Министерство юстиции не будет создавать предложенный фонд борьбы с так называемой «политизацией правосудия» объемом 1,8 млрд долларов. Критики Трампа утверждают, что этот механизм может использоваться для поддержки его союзников за счет бюджетных средств.

В посте в Truth Social Трамп назвал Бланша «звездой» и заявил, что тот может стать одним из лучших генеральных прокуроров в истории США.

Я не возражаю против временного отзыва кандидатуры Тодда, если они не сделают правильно, и повторного внесения ее после того, как Корнин и Тиллис покинут свои должности – написал президент.

Переговоры по кандидатуре продолжаются

По информации Reuters, в четверг Бланш провел 45-минутную встречу с Корнином и Тиллисом, в ходе которой стороны пытались найти компромисс. Собеседник агентства сообщил, что переговоры были конструктивными, а окончательное решение могут принять уже на следующей неделе.

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Reuters отмечает, что Бланш, который ранее был личным адвокатом Трампа, исполняет обязанности генерального прокурора с апреля после увольнения Пэм Бонди. Даже без утверждения Сенатом он может оставаться на должности, пока его кандидатура официально находится на рассмотрении и не будет отозвана или отклонена.

Агентство также отмечает, что ситуация вокруг назначения Бланша стала еще одним свидетельством роста разногласий между Трампом и частью республиканцев в Сенате накануне промежуточных выборов.

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