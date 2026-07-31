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Бернем заявил Трампу, что Британия не откажется от добычи нефти и газа в Северном море

Киев • УНН

 • 12262 просмотра

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем сообщил президенту США Дональду Трампу, что страна не будет игнорировать собственные запасы нефти и газа в Северном море. Правительство будет придерживаться прагматичного подхода к энергетическому сектору на фоне экономических вызовов.

Бернем заявил Трампу, что Британия не откажется от добычи нефти и газа в Северном море

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что страна не может игнорировать собственные запасы нефти и газа в Северном море, и сообщил, что озвучил такую позицию во время первого телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По словам Бернема, его правительство будет придерживаться прагматичного подхода к развитию энергетического сектора на фоне экономических вызовов и роста цен на энергоносители.

Здесь есть ресурс – когда люди сталкиваются с трудностями, мы не можем это игнорировать. Поэтому я указал на это президенту

– сказал британский премьер.

Правительство находится под давлением из-за политики в отношении Северного моря

Лейбористская партия ранее пообещала не выдавать новых лицензий на добычу нефти и газа, сохранив при этом действующие разрешения. Однако сейчас правительство испытывает давление со стороны оппозиционных Консервативной партии и Reform UK, которые призывают пересмотреть эту политику.

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Накануне Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора Бернем сообщил ему о намерении "открыть Северное море" для разработки ресурсов. Сам британский премьер пока не объявил об изменении правительственной политики, но ранее отмечал, что не исключает дальнейшее развитие добычи.

По информации Politico, два крупных месторождения – Rosebank и Jackdaw – уже имеют лицензии, однако ожидают экологического одобрения и утверждения планов разработки. В то же время представители нефтегазовой отрасли также призывают правительство пересмотреть налоговую нагрузку на производителей, которая сейчас составляет 78% до 2030 года.

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