Европа еще поблагодарит Трампа за то, что он заставил ее "встать на ноги" - министр обороны Британии

Министр обороны Великобритании Вес Стритинг заявил, что Европа в будущем будет благодарна президенту США Дональду Трампу за то, что он заставил страны региона увеличить расходы на оборону и отказаться от чрезмерной зависимости от Вашингтона. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

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В интервью Sky News Вес Стритинг сказал: "Что касается президента Трампа в частности, я бы сказал: нам не всегда нравится то, что он говорит. Нам не всегда нравятся его методы.

Но я искренне считаю, что когда этот период истории будет написан, Европа поблагодарит президента Трампа за то, что он заставил нас выйти из состояния самоуспокоенности и заставил нас встать на собственные ноги, а также завершить период чрезмерной зависимости от Соединенных Штатов в сфере обороны".

Он продолжил: "То, что он сказал о Европе, не является чем-то уникальным для президента Трампа, движения MAGA или Республиканской партии. Это давний источник недовольства США в отношении Европы при президентах как от Демократической, так и от Республиканской партий.

И в том мире, в котором мы живем, правильно, что мы можем действовать для обеспечения собственной безопасности".

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