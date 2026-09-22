Минобороны допустило к поставкам 650 новых беспилотных комплексов
Киев • УНН
С начала года Минобороны кодифицировало 650 беспилотных авиационных комплексов для Сил обороны. Большинство из них произвели в Украине.
Министерство обороны Украины с начала года кодифицировало и допустило к поставкам Силам обороны 650 новых беспилотных авиационных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
Детали
Речь идет о:
- 238 ударных коптерах;
- 231 БПАК на
оптоволокне;
- 42 дронах-перехватчиках;
- 32 БПЛА middle
strike;
- 9 БПЛА deep strike.
Большинство БПЛА — украинского производства, отметили в ведомстве.
Развиваем несколько направлений беспилотной войны: ударные системы для передовой, защищенные от РЭБ дроны, перехватчики и средства поражения на большой дальности
Напомним
Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставкам Вооруженным силам Украины бронированный пикап UAT.GYURZA-01 PICKUP.