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Financial Times
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Минобороны допустило к поставкам 650 новых беспилотных комплексов

Киев • УНН

 • 1214 просмотра

С начала года Минобороны кодифицировало 650 беспилотных авиационных комплексов для Сил обороны. Большинство из них произвели в Украине.

Минобороны допустило к поставкам 650 новых беспилотных комплексов

Министерство обороны Украины с начала года кодифицировало и допустило к поставкам Силам обороны 650 новых беспилотных авиационных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

Детали

Речь идет о:

  • 238 ударных коптерах;
    • 231 БПАК на оптоволокне;
      • 42 дронах-перехватчиках;
        • 32 БПЛА middle strike;
          • 9 БПЛА deep strike.

            Большинство БПЛА — украинского производства, отметили в ведомстве.

            Развиваем несколько направлений беспилотной войны: ударные системы для передовой, защищенные от РЭБ дроны, перехватчики и средства поражения на большой дальности

            — говорится в сообщении.

            Напомним

            Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставкам Вооруженным силам Украины бронированный пикап UAT.GYURZA-01 PICKUP.

            Евгений Устименко

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