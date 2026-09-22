Міноборони допустило до постачання 650 нових безпілотних комплексів
Київ • УНН
Від початку року Міноборони кодифікувало 650 безпілотних авіаційних комплексів для Сил оборони. Більшість із них виробили в Україні.
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання Силам оборони 650 нових безпілотних авіаційних комплексів з початку року. Про це повідомляє пресслужба відомства, передає УНН.
Деталі
Йдеться про:
- 238 ударних коптерів;
- 231 БПАК на
оптоволокні;
- 42 дрони-перехоплювачі;
- 32 БПЛА middle
strike;
- 9 БПЛА deep strike.
Більшість БПЛА - українського виробництва, зазначили у відомстві.
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