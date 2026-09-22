Міноборони допустило до постачання 650 нових безпілотних комплексів

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання Силам оборони 650 нових безпілотних авіаційних комплексів з початку року. Про це повідомляє пресслужба відомства, передає УНН.

Деталі

Йдеться про:

238 ударних коптерів;

231 БПАК на оптоволокні;

42 дрони-перехоплювачі;

32 БПЛА middle strike;

9 БПЛА deep strike.

Більшість БПЛА - українського виробництва, зазначили у відомстві.

Розвиваємо кілька напрямів безпілотної війни: ударні системи для передової, захищені від РЕБ дрони, перехоплювачі та засоби ураження на великій відстані - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до постачання Збройним Силам України броньований пікап UAT.GYURZA-01 PICKUP.