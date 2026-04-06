$43.650.1650.310.14
ukenru
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Разработчик серии игр S.T.A.L.K.E.R. Григорович окончательно покинул студию GSC Game World

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

Основатель GSC Game World Сергей Григорович объявил о выходе из проектов S.T.A.L.K.E.R. Он анонсировал разработку новой игры S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS.

Разработчик серии игр S.T.A.L.K.E.R. Григорович окончательно покинул студию GSC Game World

Основатель украинской студии GSC Game World и разработчик культовой игры S.T.A.L.K.E.R. Сергей Григорович заявил об окончательном завершении своего участия во франшизе и объявил о выходе из связанных проектов, анонсировав собственный проект S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS. Об этом Григорович написал в Telegram, передает УНН

Эпоха Зоны официально завершена. Время для новой музыки. Многие из вас знают меня, Сергея Григоровича, как основателя GSC Game World и "отца" вселенной S.T.A.L.K.E.R. Это было великое прошлое, которое я уважаю, но Зона осталась в истории. Сегодня я заявляю: я больше не имею никакого отношения к GSC и проектам по S.T.A.L.K.E.R 

- написал Григорович. 

Он заявил, что он "не из тех, кто живет прошлым", а его "драйв и опыт больше не принадлежат Зоне". 

Я выхожу из игры. Чтобы начать новую. Я готов представить вам свой новый, революционный проект: S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS. Я вкладываю в него всю страсть, которая годами ждала своего часа. Я знаю, что фанаты ждут чего-то действительно феерического. И я не подведу. Это будет вызов, это будет шок, это будет искусство, которое погрузит вас в неизвестный и загадочный мир. Оставьте прошлое в прошлом. Дальше только будущее. И оно будет впечатляющим 

- добавил Григорович. 

Дополнение

Украинская студия компьютерных игр GSC Game World была основана в 1995 году Сергеем Григоровичем. Студия известна, в частности, сериями игр "Казаки" и S.T.A.L.K.E.R. 

В 2011 году студия временно закрылась, но уже через 3 года возобновила свою деятельность. Новым проектом компании руководит брат основателя компании Сергея Григоровича - Евгений Григорович. 

В 2020 году бизнесмен, владелец киберспортивной команды Natus Vincere (NAVI) Максим Криппа приобрел 40% акций GSC Game World, а в 2023 году увеличил свою долю еще на 42%, став фактическим владельцем студии. 

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 уже окупилась и приносит прибыль - владелец GSC Game World18.12.24, 17:47 • 21635 просмотров

Напомним

Украинская видеоигра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вошла в список номинантов одной из самых престижных премий BAFTA Games Awards 2026.

Антонина Туманова

