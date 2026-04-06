Разработчик серии игр S.T.A.L.K.E.R. Григорович окончательно покинул студию GSC Game World

Основатель украинской студии GSC Game World и разработчик культовой игры S.T.A.L.K.E.R. Сергей Григорович заявил об окончательном завершении своего участия во франшизе и объявил о выходе из связанных проектов, анонсировав собственный проект S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS. Об этом Григорович написал в Telegram, передает УНН.

Эпоха Зоны официально завершена. Время для новой музыки. Многие из вас знают меня, Сергея Григоровича, как основателя GSC Game World и "отца" вселенной S.T.A.L.K.E.R. Это было великое прошлое, которое я уважаю, но Зона осталась в истории. Сегодня я заявляю: я больше не имею никакого отношения к GSC и проектам по S.T.A.L.K.E.R - написал Григорович.

Он заявил, что он "не из тех, кто живет прошлым", а его "драйв и опыт больше не принадлежат Зоне".

Я выхожу из игры. Чтобы начать новую. Я готов представить вам свой новый, революционный проект: S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS. Я вкладываю в него всю страсть, которая годами ждала своего часа. Я знаю, что фанаты ждут чего-то действительно феерического. И я не подведу. Это будет вызов, это будет шок, это будет искусство, которое погрузит вас в неизвестный и загадочный мир. Оставьте прошлое в прошлом. Дальше только будущее. И оно будет впечатляющим - добавил Григорович.

Украинская студия компьютерных игр GSC Game World была основана в 1995 году Сергеем Григоровичем. Студия известна, в частности, сериями игр "Казаки" и S.T.A.L.K.E.R.

В 2011 году студия временно закрылась, но уже через 3 года возобновила свою деятельность. Новым проектом компании руководит брат основателя компании Сергея Григоровича - Евгений Григорович.

В 2020 году бизнесмен, владелец киберспортивной команды Natus Vincere (NAVI) Максим Криппа приобрел 40% акций GSC Game World, а в 2023 году увеличил свою долю еще на 42%, став фактическим владельцем студии.

Украинская видеоигра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вошла в список номинантов одной из самых престижных премий BAFTA Games Awards 2026.