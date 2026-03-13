S.T.A.L.K.E.R. 2 номінували на престижну премію BAFTA Games Awards 2026

Українська відеогра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl увійшла до списку номінантів однієї з найпрестижніших премій BAFTA Games Awards 2026. Про це повідомили розробники гри, передає УНН.

Деталі

"Ми неймовірно раді оголосити, що STALKER 2: Heart of Chornobyl номіновано на BAFTAGames у категорії Game Beyond Entertainment 2026. Дякуємо всім за вашу підтримку", - написали розробники української гри.

Зазначається, що результати будуть оголошені у квітні.

Доповнення

BAFTA Games Awards щорічна церемонія, яку проводить British Academy of Film and Television Arts, під час якої відзначають найкращі відеоігри, студії та досягнення індустрії за попередній рік. Нагороди присуджують у різних категоріях, зокрема за найкращу гру року, дизайн, наратив і технічні досягнення.

Премія BAFTA вважається однією з найпрестижніших у світовій ігровій індустрії. Українську гру номіновано у категорії "Ігри - це більше, ніж розвага".

Зазначимо, 20 листопада 2024 року відбувся реліз культової гри від українського розробника GSC Game World S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Проєкт є четвертою частиною культової серії ігор S.T.A.L.K.E.R..

Події гри розгортаються у постапокаліптичній зоні відчуження навколо Чорнобильської атомної електростанції. За сюжетом, окрім катастрофи 1986 року, у 2006 році сталася ще одна масштабна аварія, яка докорінно змінила фізичні, хімічні та біологічні процеси на цій території. Унаслідок цього в зоні з’явилися численні аномалії, артефакти та істоти.

Гра отримала високі оцінки від геймерів, незважаючи на технічні проблеми на початку. Metacritic оцінив гру на 74/100 для ПК та 81/100 для Xbox, а росіяни обурені відсутністю російської озвучки.

У липні минулого року офіційно було анонсовано, що гра вийде на PlayStation 5.

Також у листопаді минулого року Генпрокуратура рф внесла українську компанію GSC Game World до реєстру "небажаних організацій". Її звинувачують у фінансуванні ЗСУ та "формуванні образу росії як держави-агресора", зокрема через гру S.T.A.L.K.E.R. 2.

Варто також зазначити, що засновник Valve і творець Steam, де планується вихід російської гри, присвячену "героям" Гостомеля", Гейб Ньюелл розповідав, що пройшов вже гру тричі, і планував зробити це вчетверте.

