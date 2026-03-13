S.T.A.L.K.E.R. 2 номинировали на престижную премию BAFTA Games Awards 2026

Украинская видеоигра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вошла в список номинантов одной из самых престижных премий BAFTA Games Awards 2026. Об этом сообщили разработчики игры, передает УНН.

Детали

"Мы невероятно рады объявить, что STALKER 2: Heart of Chornobyl номинирован на BAFTAGames в категории Game Beyond Entertainment 2026. Спасибо всем за вашу поддержку", - написали разработчики украинской игры.

Отмечается, что результаты будут объявлены в апреле.

Дополнение

BAFTA Games Awards — ежегодная церемония, проводимая Британской академией кино и телевизионных искусств, во время которой отмечаются лучшие видеоигры, студии и достижения индустрии за предыдущий год. Награды присуждаются в различных категориях, в частности за лучшую игру года, дизайн, нарратив и технические достижения.

Премия BAFTA считается одной из самых престижных в мировой игровой индустрии. Украинская игра номинирована в категории "Игры - это больше, чем развлечение".

Отметим, 20 ноября 2024 года состоялся релиз культовой игры от украинского разработчика GSC Game World S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Проект является четвертой частью культовой серии игр S.T.A.L.K.E.R..

События игры разворачиваются в постапокалиптической зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции. По сюжету, кроме катастрофы 1986 года, в 2006 году произошла еще одна масштабная авария, которая коренным образом изменила физические, химические и биологические процессы на этой территории. В результате этого в зоне появились многочисленные аномалии, артефакты и существа.

Игра получила высокие оценки от геймеров, несмотря на технические проблемы в начале. Metacritic оценил игру на 74/100 для ПК и 81/100 для Xbox, а россияне возмущены отсутствием русской озвучки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян

В июле прошлого года официально было анонсировано, что игра выйдет на PlayStation 5.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl официально анонсирована для PlayStation 5

Также в ноябре прошлого года Генпрокуратура РФ внесла украинскую компанию GSC Game World в реестр "нежелательных организаций". Ее обвиняют в финансировании ВСУ и "формировании образа России как государства-агрессора", в частности через игру S.T.A.L.K.E.R. 2.

В россии признали разработчиков S.T.A.L.K.E.R. и "Казаков" "нежелательной организацией"

Стоит также отметить, что основатель Valve и создатель Steam, где планируется выход российской игры, посвященной "героям" Гостомеля", Гейб Ньюэлл рассказывал, что прошел уже игру трижды, и планировал сделать это в четвертый раз.

Российская студия планирует выпустить в Steam игру, посвященную "героям" Гостомеля. Геймеры призывают жаловаться