В россии признали разработчиков S.T.A.L.K.E.R. и "Казаков" "нежелательной организацией"
Киев • УНН
Генпрокуратура рф внесла украинскую компанию GSC Game World в реестр "нежелательных организаций". Ее обвиняют в финансировании ВСУ и "формировании образа россии как государства-агрессора", в частности через игру S.T.A.L.K.E.R. 2.
В россии внесли разработчиков серии игр S.T.A.L.K.E.R. и "Казаки" в реестр "нежелательных организаций". Речь идет об украинской компании GSC Game World, сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Подробности
Генеральная прокуратура страны-агрессора обвинила украинскую компанию в денежных сборах на нужды Сил обороны Украины, а также "формировании образа россии как "государства-агрессора"".
Данная компания перевела около 17 млн долларов США фонду помощи военным Украины. А в 2024-м выпустила игру, которая продвигает украинские нарративы и содержит агрессивный русофобский контент
Согласно российским диктаторским законам, за участие в деятельности "нежелательных организаций" предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Контекст
Компания GSC Game World была создана в 1995 году в Киеве: название компании расшифровывается как "Григорович Сергей Константинович" - это полные инициалы ее основателя.
Коллектив компании занимается компьютерным программированием, разработкой игр, предоставлением программного обеспечения, консультированием по вопросам IT-технологий.
Наибольшую популярность не только в Украине и на постсоветском пространстве, но и во всем мире компания получила благодаря двум сериям игр:
- S.T.A.L.K.E.R. - приключенческая игра с элементами шутера и открытого мира, посвященная событиям вокруг Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, происходящим в альтернативной реальности в наше время;
- "Казаки" - серия исторических стратегий в реальном времени, охватывающая XVII-XVIII века, а также Наполеоновские войны XIX
века. В этих играх есть возможность сыграть за украинских казаков.
Дополнительно
УНН сообщал, что в ноябре 2024 года в россии задумались над запретом игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Это означает, что игроков могут привлечь к уголовной ответственности по статьям "экстремизм", "оправдание терроризма" и т.д.
Напомним
Разработчики Grand Theft Auto 6 из компании Rockstar подтвердили перенос выхода игры, которая изначально планировалась на конец 2025 года. Релиз отложен до ноября 2026 года - разработчики объясняют это необходимостью обеспечить ожидаемый уровень качества.
Перенос релиза GTA 6 вызвал реакцию в польском Сейме. Там назвали это "настоящим скандалом".
Также УНН сообщал, что разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 совместно с ГСЧС Украины создали спецпроект для предупреждения о минной опасности.