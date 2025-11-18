В россии признали разработчиков S.T.A.L.K.E.R. и "Казаков" "нежелательной организацией"

$42.070.02
В russia признали разработчиков S.T.A.L.K.E.R. и "Казаков" "нежелательной организацией"

Киев • УНН

 • 770 просмотра

Генпрокуратура рф внесла украинскую компанию GSC Game World в реестр "нежелательных организаций". Ее обвиняют в финансировании ВСУ и "формировании образа россии как государства-агрессора", в частности через игру S.T.A.L.K.E.R. 2.

В россии внесли разработчиков серии игр S.T.A.L.K.E.R. и "Казаки" в реестр "нежелательных организаций". Речь идет об украинской компании GSC Game World, сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Подробности

Генеральная прокуратура страны-агрессора обвинила украинскую компанию в денежных сборах на нужды Сил обороны Украины, а также "формировании образа россии как "государства-агрессора"".

Данная компания перевела около 17 млн долларов США фонду помощи военным Украины. А в 2024-м выпустила игру, которая продвигает украинские нарративы и содержит агрессивный русофобский контент

- заявили в российской генпрокуратуре. Речь идет об игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.

Electronic Arts заблокировала доступ к играм жителям некоторых регионов Украины: в компании назвали причину23.10.2025, 13:30 • 4104 просмотра

Согласно российским диктаторским законам, за участие в деятельности "нежелательных организаций" предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Контекст

Компания GSC Game World была создана в 1995 году в Киеве: название компании расшифровывается как "Григорович Сергей Константинович" - это полные инициалы ее основателя.

Коллектив компании занимается компьютерным программированием, разработкой игр, предоставлением программного обеспечения, консультированием по вопросам IT-технологий.

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков26.11.2024, 13:10 • 137948 просмотров

Наибольшую популярность не только в Украине и на постсоветском пространстве, но и во всем мире компания получила благодаря двум сериям игр:

  • S.T.A.L.K.E.R. - приключенческая игра с элементами шутера и открытого мира, посвященная событиям вокруг Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, происходящим в альтернативной реальности в наше время;
    • "Казаки" - серия исторических стратегий в реальном времени, охватывающая XVII-XVIII века, а также Наполеоновские войны XIX века. В этих играх есть возможность сыграть за украинских казаков.

      The Blood of Dawnwalker: создатели «Ведьмака 3» представили видео геймплея новой игры про вампиров17.11.2025, 13:16 • 2848 просмотров

      Дополнительно

      УНН сообщал, что в ноябре 2024 года в россии задумались над запретом игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Это означает, что игроков могут привлечь к уголовной ответственности по статьям "экстремизм", "оправдание терроризма" и т.д.

      Цены на видеокарты AMD вырастут на 20% в 2026 году: что является причиной18.11.2025, 17:42 • 1260 просмотров

      Напомним

      Разработчики Grand Theft Auto 6 из компании Rockstar подтвердили перенос выхода игры, которая изначально планировалась на конец 2025 года. Релиз отложен до ноября 2026 года - разработчики объясняют это необходимостью обеспечить ожидаемый уровень качества.

      Перенос релиза GTA 6 вызвал реакцию в польском Сейме. Там назвали это "настоящим скандалом".

      Также УНН сообщал, что разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 совместно с ГСЧС Украины создали спецпроект для предупреждения о минной опасности.

      Евгений Устименко

      Политика Новости Мира Технологии
      российская пропаганда
      Война в Украине
      благотворительность
      Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
      Вооруженные силы Украины
      Украина
      Киев