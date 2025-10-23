$41.760.01
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причины
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green Grey
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференций
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
ЕС принял 19-й пакет санкций против рф: что предусматривается
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты Tomahawk
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рф
Electronic Arts заблокировала доступ к играм жителям некоторых регионов Украины: в компании назвали причину

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Компания Electronic Arts ограничила доступ к своим играм пользователям в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму. Причиной названы санкционные ограничения и эмбарго, хотя города Херсон и Запорожье контролируются Украиной.

Electronic Arts заблокировала доступ к играм жителям некоторых регионов Украины: в компании назвали причину

Всемирно известная компания Electronic Arts (EA), специализирующаяся на разработке и издании видеоигр, запретила доступ к своей продукции пользователям в некоторых регионах Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный форум компании.

Подробности

Комьюнити-менеджер EA заявил, что ограничения касаются жителей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. УНН уточняет: на этих территориях происходят боевые действия, а часть вышеупомянутых территорий оккупирована российскими войсками. Также ограничения касаются и аннексированного в 2014 году Крыма.

Как отметили в компании, причиной данного решения являются санкционные ограничения и эмбарго, действующие в соответствии с международным законодательством.

В то же время центры двух областей - Херсон и Запорожье - находятся под контролем правительства Украины. Жители Запорожья стали массово жаловаться на невозможность запуска популярных игр, таких как Battlefield 6, Apex Legends и EA Sports FC 25.

После жалоб на форуме данную проблему обозначили как "решенную", однако блокировка не была снята.

Дополнительно

Компания Electronic Arts (EA) существует с 1982 года: среди известных игр, выпущенных компанией - Battlefield, Need for Speed, The Sims, Medal of Honor, Command & Conquer, Dead Space, Mass Effect, Dragon Age, Army of Two, Apex Legends и Star Wars.

Также компания выпускает серии игр о спорте, среди которых - FIFA, Madden NFL, NBA Live и другие. Они выпускаются под брендом EA Sports.

Помимо жителей оккупированных и аннексированных россией территорий Украины, играть в игры от Electronic Arts не могут жители рф, беларуси, Ирана, Сирии, Кубы, КНДР.

Напомним

Создатели культовой украинской компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl совместно с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям выпустили ролик о важности уберечь себя от минной опасности. Текст к ролику прочитал актер Дмитрий Гаврилов - он озвучил главного героя S.T.A.L.K.E.R. 2, персонажа по имени Евгений Мартыненко, более известного по позывному "Скиф".

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеНовости МираТехнологии
Бренд
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Беларусь
Куба
Луганская область
Запорожская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Херсонская область
Северная Корея
Сирия
Крым
Украина
Иран