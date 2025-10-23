Electronic Arts заблокировала доступ к играм жителям некоторых регионов Украины: в компании назвали причину
Киев • УНН
Компания Electronic Arts ограничила доступ к своим играм пользователям в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму. Причиной названы санкционные ограничения и эмбарго, хотя города Херсон и Запорожье контролируются Украиной.
Всемирно известная компания Electronic Arts (EA), специализирующаяся на разработке и издании видеоигр, запретила доступ к своей продукции пользователям в некоторых регионах Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный форум компании.
Подробности
Комьюнити-менеджер EA заявил, что ограничения касаются жителей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. УНН уточняет: на этих территориях происходят боевые действия, а часть вышеупомянутых территорий оккупирована российскими войсками. Также ограничения касаются и аннексированного в 2014 году Крыма.
Как отметили в компании, причиной данного решения являются санкционные ограничения и эмбарго, действующие в соответствии с международным законодательством.
В то же время центры двух областей - Херсон и Запорожье - находятся под контролем правительства Украины. Жители Запорожья стали массово жаловаться на невозможность запуска популярных игр, таких как Battlefield 6, Apex Legends и EA Sports FC 25.
После жалоб на форуме данную проблему обозначили как "решенную", однако блокировка не была снята.
Дополнительно
Компания Electronic Arts (EA) существует с 1982 года: среди известных игр, выпущенных компанией - Battlefield, Need for Speed, The Sims, Medal of Honor, Command & Conquer, Dead Space, Mass Effect, Dragon Age, Army of Two, Apex Legends и Star Wars.
Также компания выпускает серии игр о спорте, среди которых - FIFA, Madden NFL, NBA Live и другие. Они выпускаются под брендом EA Sports.
Помимо жителей оккупированных и аннексированных россией территорий Украины, играть в игры от Electronic Arts не могут жители рф, беларуси, Ирана, Сирии, Кубы, КНДР.
Напомним
