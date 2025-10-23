Electronic Arts заблокувала доступ до ігор жителям деяких регіонів України: у компанії назвали причину
Київ • УНН
Компанія Electronic Arts обмежила доступ до своїх ігор користувачам у Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму. Причиною названо санкційні обмеження та ембарго, хоча міста Херсон та Запоріжжя контролюються Україною.
Всесвітньо відома компанія Electronic Arts (EA), яка спеціалізується на розробці та виданні відеоігор, заборонила доступ до своєї продукції користувачам у деяких регіонах України. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний форум компанії.
Деталі
Ком’юніті-менеджер EA заявив, що обмеження стосуються жителів Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. УНН уточнює: на цих територіях відбуваються бойові дії, а частина вищезазначених територій окупована російськими військами. Також обмеження стосуються і анексованого в 2014 році Криму.
Як зазначили у компанії, причиною даного рішення є санкційні обмеження та ембарго, які діють відповідно до міжнародного законодавства.
Водночас центри двох областей - Херсон і Запоріжжя - знаходяться під контролем уряду України. Жителі Запоріжжя стали масово скаржитися на неможливість запуску популярних ігор, таких, як Battlefield 6, Apex Legends та EA Sports FC 25.
Після скарг на форуму дану проблему позначили як "вирішену", однак блокування не було зняте.
Додатково
Компанія Electronic Arts (EA) існує з 1982 року: серед відомих ігор, випущених компанією - Battlefield, Need for Speed, The Sims, Medal of Honor, Command & Conquer, Dead Space, Mass Effect, Dragon Age, Army of Two, Apex Legends і Star Wars.
Також компанія випускає серії ігор про спорт, серед яких - FIFA, Madden NFL, NBA Live тощо. Вони випускаються під брендом EA Sports.
Крім жителів окупованих і анексованих росією територій України, грати в ігри від Electronic Arts не можуть жителі рф, білорусі, Ірану, Сирії, Куби, КНДР.
