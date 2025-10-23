Electronic Arts заблокувала доступ до ігор жителям деяких регіонів України: у компанії назвали причину

Компанія Electronic Arts обмежила доступ до своїх ігор користувачам у Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму. Причиною названо санкційні обмеження та ембарго, хоча міста Херсон та Запоріжжя контролюються Україною.