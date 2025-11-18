$42.070.02
У росії визнали розробників S.T.A.L.K.E.R. та "Козаків" "небажаною організацією"

Київ • УНН

 • 990 перегляди

Генпрокуратура рф внесла українську компанію GSC Game World до реєстру "небажаних організацій". Її звинувачують у фінансуванні ЗСУ та "формуванні образу росії як держави-агресора", зокрема через гру S.T.A.L.K.E.R. 2.

У росії визнали розробників S.T.A.L.K.E.R. та "Козаків" "небажаною організацією"

У росії внесли розробників серії ігор S.T.A.L.K.E.R. і "Козаки" до реєстру "небажаних організацій". Йдеться про українську компанію GSC Game World, повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

Генеральна прокуратура країни-агресора звинуватила українську компанію у грошових зборах на потребу Сил оборони України, а також "формування образу росії як "держави-агресора"".

Дана компанія переказала близько 17 млн доларів США фонду допомоги військовим України. А у 2024-му випустила гру, яка просуває українські наративи та містить агресивний русофобський контент

- заявили в російській генпрокуратурі. Йдеться про гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля.

Electronic Arts заблокувала доступ до ігор жителям деяких регіонів України: у компанії назвали причину23.10.25, 13:30 • 4104 перегляди

Згідно російських диктаторських законів, за участь у діяльності "небажаних організацій" передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Контекст

Компанія GSC Game World була створена в 1995 році в Києві: назва компанії розшифровується як "Григорович Сергій Костянтинович" - це повні ініціали її засновника.

Колектив компанії займається комп'ютерним програмуванням, розробкою ігор, наданням програмного забезпечення, консультуванням з питань IT-технологій.

Не лише "S.T.A.L.K.E.R. 2": в які ще ігри можна пограти від українських розробників 26.11.24, 13:10 • 137948 переглядiв

Найбільшу популярність не лише в Україні і на пострадянському просторі, але в усьому світі компанія отримала завдяки двом серіям ігор:

  • S.T.A.L.K.E.R. - пригодницька гра з елементами шутера і відкритого світу, присвячена подіям навколо Зони відчуження Чорнобильської АЕС, що відбуваються в альтернативній реальності в наш час;
    • "Козаки" - серія історичних стратегій в реальному часі, що охоплює XVII-XVIII століття, а також Наполеонівські війни XIX століття. У цих іграх є можливість зіграти за українських козаків.

      The Blood of Dawnwalker: творці "Відьмака 3" презентували відео геймплею нової гри про вампірів17.11.25, 13:16 • 2860 переглядiв

      Додатково

      УНН повідомляв, що в листопаді 2024 року в росії задумались над забороною гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Це означає, що гравців можуть притягнути до кримінальної відповідальності за статтями "екстремізм", "виправдання тероризму" тощо.

      Ціни на відеокарти AMD зростуть на 20% у 2026 році: що є причиною18.11.25, 17:42 • 1390 переглядiв

      Нагадаємо

      Розробники Grand Theft Auto 6 з компанії Rockstar підтвердили перенесення виходу гри, яка спочатку планувалася на кінець 2025 року. Реліз відкладено до листопада 2026 року - розробники пояснюють це необхідністю забезпечити очікуваний рівень якості.

      Перенесення релізу GTA 6 викликало реакцію в польському Сеймі. Там назвали це "справжнім скандалом".

      Також УНН повідомляв, що розробники гри S.T.A.L.K.E.R. 2 спільно з ДСНС України створили спецпроєкт для попередження про мінну небезпеку.

      Євген Устименко

