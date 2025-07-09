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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl офіційно анонсували для PlayStation 5 9 липня 2025

Київ • УНН

 • 155 перегляди

Культова гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl офіційно анонсована для PlayStation 5. Раніше розробники заявляли про відсутність планів випуску на PS5, зосереджуючись на PC та Xbox.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl офіційно анонсували для PlayStation 5

Культову гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl офіційно анонсовано для PlayStation 5, передає УНН із посиланням на офіційний акаунт у Твіттері ігрової франшизи S.T.A.L.K.E.R.

Периметр розширюється — S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl офіційно анонсовано для PlayStation 5. Додайте гру до свого списку бажань та слідкуйте за сигналами із Зони - йдеться у повідомленні.

Хоча раніше GSC Game World заявляла, що не планує випускати S.T.A.L.K.E.R. 2 на PS5, зосереджуючись лише на версіях для PC та Xbox. Гра дуже швидко стала комерційно успішною, продавши понад мільйон копій за перші 48 годин.

Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": як вихід гри спричинив сплеск продажів ігрових гаджетів 30.12.24, 14:18 • 109519 переглядiв

Нагадаємо 

Українська комп’ютерна гра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl", створена студією GSC Game World, стала однією з найпопулярніших у світі.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Технології
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