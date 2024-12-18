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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 уже окупилась и приносит прибыль - владелец GSC Game World

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 уже окупилась и приносит прибыль - владелец GSC Game World

Киев  •  УНН

 • 6828 просмотра

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Максим Криппа сообщил, что S. T. A. L. K. E. R. 2 уже вышел в прибыль, хотя бюджет игры составил "десятки миллионов долларов". Разработка с 2020 года финансировалась исключительно собственными средствами компании.

Владелец GSC Game World Максим Криппа заявил, что игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже окупилась и начала приносить прибыль, пишет УНН со ссылкой на DEV.

Детали 

Точный бюджет игры S.T.A.L.K.E.R. 2 и объемы инвестиций Максим Криппа не раскрыл,  однако подтвердил, что речь идет о «десятках миллионов долларов». Также, он отметил, что после заключения соглашения в 2020 году разработка игры финансировалась исключительно за счет собственных средств.

«Мы уже продали достаточно, чтобы вывести проект в прибыль. Перед релизом команда работала почти 24/7. Она жила этим проектом, особенно на фоне войны. Хотелось подарить стране надежду и гордость, показать всем, что украинцы могут делать проекты такого высокого уровня», - поделился Максим Криппа.

Напомним 

Ранее УНН писал, что украинская игра S.T.A.L.K.E.R. 2 получила высокие оценки от геймеров, несмотря на технические проблемы. Metacritic оценил игру на 74/100 для ПК и 81/100 для Xbox, а россияне возмущены отсутствием русской озвучки.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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