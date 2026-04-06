Розробник серії ігор S.T.A.L.K.E.R. Григорович остаточно покинув студію GSC Game World

Засновник української студії GSC Game World і розробник культової гри S.T.A.L.K.E.R. Сергій Григорович заявив про остаточне завершення своєї участі у франшизі та оголосив про вихід із пов’язаних проєктів, анонсувавши власний проєкт S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS. Про це Григорович написав у Telegram, передає УНН.

Епоха Зони офіційно завершена. Час для нової музики. Багато хто з вас знає мене, Сергія Григоровича, як засновника GSC Game World та "батька" всесвіту S.T.A.L.K.E.R. Це було величне минуле, яке я поважаю, але Зона залишилася в історії. Сьогодні я заявляю: я більше не маю жодного стосунку до GSC та проєктів по S.T.A.L.K.E.R - написав Григорович.

Він заявив, що він "не з тих, хто живе минулим", а його "драйв та досвід більше не належать Зоні".

Я виходжу з гри. Щоб розпочати нову. Я готовий представити вам свій новий, революційний проєкт: S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS. Я вкладаю в нього всю пристрасть, яка роками чекала свого часу. Я знаю, що фанати чекають на щось справді феєричне. І я не підведу. Це буде виклик, це буде шок, це буде мистецтво, яке занурить вас у невідомий та загадковий світ. Залиште минуле в минулому. Далі тільки майбутнє. І воно буде вражаючим - додав Григорович.

Доповнення

Українська студія комп’ютерних ігор GSC Game World була заснована у 1995 році Сергієм Григоровичем. Студія відома, зокрема серіями ігор "Козаки" та S.T.A.L.K.E.R.

У 2011 році студія тимчасово закрилася, але вже за 3 роки відновила свою діяльність. Новим проєктом компанії керує брат засновника компанії Сергія Григоровича - Євген Григорович.

У 2020 році бізнесмен, власник кіберспортивної команди Natus Vincere (NAVI) Максим Кріппа придбав 40% акцій GSC Game World, а у 2023 році збільшив свою частку ще на 42%, ставши фактичним власником студії.

Нагадаємо

Українська відеогра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl увійшла до списку номінантів однієї з найпрестижніших премій BAFTA Games Awards 2026.