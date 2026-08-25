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ТегиОрганізації

Natus Vincere (NaVi)

Українська організація з кіберспорту
Natus Vincere (у перекладі з латини "народжені перемагати"), більш відома як NaVi – українська професійна кіберспортивна організація, заснована у 2009 році. Є однією з найтитулованіших та найвідоміших кіберспортивних організацій у світі. Команди NaVi беруть участь у змаганнях з CS2, Dota 2 та інших дисциплінах.
2009
Заснування організації
2011
Перемога на The International – найпрестижнішому турнірі з Dota 2
2021
Перемога на чемпіонаті світу з CS:GO – IEM Katowice та PGL Major Stockholm
2022
Попри повномасштабну війну в Україні організація продовжила виступи під українським прапором
2024
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