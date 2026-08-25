Natus Vincere (NaVi)

Українська організація з кіберспорту

Natus Vincere (у перекладі з латини "народжені перемагати"), більш відома як NaVi – українська професійна кіберспортивна організація, заснована у 2009 році. Є однією з найтитулованіших та найвідоміших кіберспортивних організацій у світі. Команди NaVi беруть участь у змаганнях з CS2, Dota 2 та інших дисциплінах.