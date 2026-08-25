Natus Vincere (NaVi)
Українська організація з кіберспорту
Natus Vincere (у перекладі з латини "народжені перемагати"), більш відома як NaVi – українська професійна кіберспортивна організація, заснована у 2009 році. Є однією з найтитулованіших та найвідоміших кіберспортивних організацій у світі. Команди NaVi беруть участь у змаганнях з CS2, Dota 2 та інших дисциплінах.
2009
Заснування організації
2011
Перемога на The International – найпрестижнішому турнірі з Dota 2
2021
Перемога на чемпіонаті світу з CS:GO – IEM Katowice та PGL Major Stockholm
2022
Попри повномасштабну війну в Україні організація продовжила виступи під українським прапором
2024
Natus Vincere стала переможцем у фіналі по грі Counter–Strike 2 престижного мейджора PGL Major Copenhagen 2024
Новини по темi
Розробник серії ігор S.T.A.L.K.E.R. Григорович остаточно покинув студію GSC Game World
Засновник GSC Game World Сергій Григорович оголосив про вихід із проєктів S. T.A.L.K.E.R. Він анонсував розробку нової гри S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS.
Технології • 6 квітня, 19:52 • 10311 перегляди
GGBET — переможець SBC Ukraine Awards 2025
Проєкти українського букмекера відзначені серед найкращих кейсів спортивного маркетингу 2025.
Новини Бізнесу • 23 грудня, 16:54 • 9393 перегляди