Natus Vincere (NaVi)

Украинская организация по киберспорту

Natus Vincere (в переводе с латыни «рожденные побеждать»), более известная как NaVi — украинская профессиональная киберспортивная организация, основанная в 2009 году. Является одной из самых титулованных и известных киберспортивных организаций в мире. Команды NaVi принимают участие в соревнованиях по CS2, Dota 2 и другим дисциплинам.