Natus Vincere (NaVi)
Украинская организация по киберспорту
Natus Vincere (в переводе с латыни «рожденные побеждать»), более известная как NaVi — украинская профессиональная киберспортивная организация, основанная в 2009 году. Является одной из самых титулованных и известных киберспортивных организаций в мире. Команды NaVi принимают участие в соревнованиях по CS2, Dota 2 и другим дисциплинам.
2009
Основание организации
2011
Победа на The International — самом престижном турнире по Dota 2
2021
Победа на чемпионате мира по CS:GO — IEM Katowice и PGL Major Stockholm
2022
Несмотря на полномасштабную войну в Украине, организация продолжила выступления под украинским флагом
2024
Natus Vincere стала победителем в финале по игре Counter–Strike 2 престижного мейджора PGL Major Copenhagen 2024
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