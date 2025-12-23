GGBET — победитель SBC Ukraine Awards 2025

$42.150.10
15:52 • 2672 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 4856 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 10566 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
12:03 • 20198 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 17994 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27 • 23589 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 15282 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 16768 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 22316 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 37938 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 17736 просмотра
путину не интересны компромиссы, уступки со стороны Украины его не остановят - экс-глава Госдепа США Блинкен23 декабря, 09:33 • 3980 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 15248 просмотра
Экономика рф позволяет кремлю продолжать войну против Украины и обогащаться на этом - ЦПД12:12 • 13371 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 7958 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
15:15 • 10566 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 8118 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto12:03 • 20198 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной11:27 • 23589 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 86299 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 15306 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 17796 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 23609 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 25834 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 48332 просмотра
GGBET — победитель SBC Ukraine Awards 2025

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Проекты украинского букмекера отмечены среди лучших кейсов спортивного маркетинга 2025

GGBET — победитель SBC Ukraine Awards 2025

20 декабря в Киеве состоялась церемония SBC Ukraine Awards 2025 — ежегодное награждение лучших в сфере спортивного маркетинга, при поддержке генерального спонсора GGBET. Победителей в 23 номинациях выбрали 103 члена жюри — представители спортивной индустрии, маркетинга, медиа, аналитики и корпоративного сектора. Всего на нынешнюю премию было подано 287 заявок, а в мероприятии приняли участие около 400 гостей, среди которых — ряд титулованных звезд спорта, передает УНН.

Бренд GGBET победил сразу в трех номинациях

Активация года: Match of LeGGends: NAVI x "Динамо" Киев — проект на стыке футбола и киберспорта. Этот кейс стал примером того, как креативная механика может не просто "развлечь", а реально собрать разные комьюнити вокруг одного события и создать их общую историю.

Событие года для медиа: "Динамо 3.0" — пресс-конференция о подписании нового контракта генерального партнерства GGBET и "Динамо" Киев на ближайшие три года — с выразительной символикой "тройки": новый трехлетний цикл сотрудничества и третья звезда клуба.

Международный проект года: GGBET – Спонсор боя Усик – Дюбуа ІІ. Партнерство, усиливающее международную видимость события, а также популяризирующее Украину на мировой спортивной арене.

Сергей Мищенко, CEO GGBET UA: "Для нас это внимание со стороны SBC Ukraine Awards — подтверждение того, что спортивный маркетинг в Украине развивается через сильные идеи и системные партнерства. Мы работаем с лучшими, чтобы украинские спортивные проекты были заметными и конкурентными на международном уровне".

Алексей Брага, основатель и CEO Sport&Business Club: "SBC Ukraine Awards — это о стандартах, которые формируют индустрию спортивного маркетинга в Украине. В рамках премии отмечаются кейсы, объединяющие креатив, эффективность и влияние на аудиторию".

Также во время события была записана серия эксклюзивных материалов со звездными гостями церемонии. Больше уникального контента с события можно посмотреть в соцсетях GGBET UA.

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Бренд
Социальная сеть
Украина
Александр Усик
Киев