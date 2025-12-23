GGBET — переможець SBC Ukraine Awards 2025

$42.150.10
49.490.02
ukenru
15:52 • 2816 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 5086 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15 • 10699 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
12:03 • 20338 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 18078 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 23667 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 15308 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 16793 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 22345 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 37966 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3.5м/с
86%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 17853 перегляди
путіну не цікаві компроміси, поступки з боку України його не зупинять - ексочільник Держдепу США Блінкен23 грудня, 09:33 • 4062 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 15379 перегляди
Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД12:12 • 13509 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58 • 8254 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
15:15 • 10690 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58 • 8300 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto12:03 • 20329 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний11:27 • 23663 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 86367 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Франція
Село
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 15405 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 17882 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 23629 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 25850 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 48355 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Forbes
Іскандер (ОТРК)
Фільм

GGBET — переможець SBC Ukraine Awards 2025

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Проєкти українського букмекера відзначені серед найкращих кейсів спортивного маркетингу 2025

GGBET — переможець SBC Ukraine Awards 2025

20 грудня у Києві відбулася церемонія SBC Ukraine Awards 2025 — щорічне нагородження найкращих у сфері спортивного маркетингу, за підтримки генерального спонсора GGBET. Переможців у 23 номінаціях обрали 103 члени журі — представники спортивної індустрії, маркетингу, медіа, аналітики та корпоративного сектору. Усього на цьогорічну премію було подано 287 заявок, а у заході взяли участь близько 400 гостей, серед яких — низка титулованих зірок спорту, передає УНН.

Бренд GGBET переміг одразу в трьох номінаціях

Активація року: Match of LeGGends: NAVI x "Динамо" Київ — проєкт на стику футболу та кіберспорту. Цей кейс став прикладом того, як креативна механіка може не просто "розважити", а реально зібрати різні ком’юніті навколо однієї події та створити їхню спільну історію.

Подія року для медіа: "Динамо 3.0" — пресконференція про підписання нового контракту генерального партнерства GGBET і "Динамо" Київ на найближчі три роки — з виразною символікою "трійки": новий трирічний цикл співпраці та третя зірка клубу.

Міжнародний проєкт року: GGBET – Спонсор бою Усик – Дюбуа ІІ. Партнерство, що підсилює міжнародну видимість події, а також популяризує Україну на світовій спортивній арені.

Сергій Міщенко, CEO GGBET UA: "Для нас ця увага з боку SBC Ukraine Awards — підтвердження того, що спортивний маркетинг в Україні розвивається через сильні ідеї та системні партнерства. Ми працюємо з найкращими, щоб українські спортивні проєкти були помітними й конкурентними на міжнародному рівні".

Олексій Брага, засновник та CEO Sport&Business Club: "SBC Ukraine Awards — це про стандарти, які формують індустрію спортивного маркетингу в Україні. В рамках премії відзначаються кейси, що поєднують креатив, ефективність і вплив на аудиторію".

Також під час події було записано серію ексклюзивних матеріалів із зірковими гостями церемонії. Більше унікального контенту з події можна переглянути в соцмережах GGBET UA.

21+

Реклама

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Бренд
Соціальна мережа
Україна
Олександр Усик
Київ