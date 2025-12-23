GGBET — переможець SBC Ukraine Awards 2025
Київ • УНН
Проєкти українського букмекера відзначені серед найкращих кейсів спортивного маркетингу 2025
20 грудня у Києві відбулася церемонія SBC Ukraine Awards 2025 — щорічне нагородження найкращих у сфері спортивного маркетингу, за підтримки генерального спонсора GGBET. Переможців у 23 номінаціях обрали 103 члени журі — представники спортивної індустрії, маркетингу, медіа, аналітики та корпоративного сектору. Усього на цьогорічну премію було подано 287 заявок, а у заході взяли участь близько 400 гостей, серед яких — низка титулованих зірок спорту, передає УНН.
Бренд GGBET переміг одразу в трьох номінаціях
Активація року: Match of LeGGends: NAVI x "Динамо" Київ — проєкт на стику футболу та кіберспорту. Цей кейс став прикладом того, як креативна механіка може не просто "розважити", а реально зібрати різні ком’юніті навколо однієї події та створити їхню спільну історію.
Подія року для медіа: "Динамо 3.0" — пресконференція про підписання нового контракту генерального партнерства GGBET і "Динамо" Київ на найближчі три роки — з виразною символікою "трійки": новий трирічний цикл співпраці та третя зірка клубу.
Міжнародний проєкт року: GGBET – Спонсор бою Усик – Дюбуа ІІ. Партнерство, що підсилює міжнародну видимість події, а також популяризує Україну на світовій спортивній арені.
Сергій Міщенко, CEO GGBET UA: "Для нас ця увага з боку SBC Ukraine Awards — підтвердження того, що спортивний маркетинг в Україні розвивається через сильні ідеї та системні партнерства. Ми працюємо з найкращими, щоб українські спортивні проєкти були помітними й конкурентними на міжнародному рівні".
Олексій Брага, засновник та CEO Sport&Business Club: "SBC Ukraine Awards — це про стандарти, які формують індустрію спортивного маркетингу в Україні. В рамках премії відзначаються кейси, що поєднують креатив, ефективність і вплив на аудиторію".
Також під час події було записано серію ексклюзивних матеріалів із зірковими гостями церемонії. Більше унікального контенту з події можна переглянути в соцмережах GGBET UA.
21+
Реклама
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.