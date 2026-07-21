Венгерская прокуратура провела обыски в офисах партии Орбана "Фидес"

Оппозиционная партия Венгрии «Фидес» заявила, что 21 июля в её офисах, где размещены её интернет-серверы, прошли обыски, и обвинила новое правительство в попытках прекратить её деятельность. Об этом сообщили на странице партии в Facebook, пишет УНН.

Следователи из прокуратуры без предупреждения появились в центре обработки данных, где размещены серверы партии «Фидес», с намерением изъять всю систему связи и базы данных партии. С 1990 года, с момента падения коммунизма, в Венгрии не было подобных прецедентов - говорится в сообщении.

Партия экс-премьера Венгрии Виктора Орбана заявила, что «авторитарный режим вышел на новый уровень».

Вместе с тем политсила отметила, что «"Фидес" не поддастся ни политическим, ни юридическим угрозам, не отступит и твердо противостоит насильственному авторитаризму» партии «Тиса».

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