Мадяр хочет положить конец «пропаганде Орбана», в Венгрии приостановили новостные эфиры государственного ТВ
Киев • УНН
Премьер-министр Петер Мадяр временно приостановил новостные эфиры государственного ТВ, чтобы положить конец пропаганде режима Орбана. Виктор Орбан назвал это деспотизмом.
Государственное телевидение Венгрии временно приостановило трансляцию новостей на фоне реформы государственных СМИ, инициированной премьер-министром Петером Мадьяром для прекращения, по его словам, "пропаганды режима Виктора Орбана". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Главный государственный телеканал M1 сообщил о временном прекращении выпусков новостей.
Общественные СМИ не могут лгать. Мы сожалеем, что делали это в течение многих лет. Общественные СМИ реформируются, чтобы в будущем быть независимыми и авторитетными. Новостные трансляции временно приостановлены
По данным местных СМИ, после смены руководства государственного вещателя часть журналистов телевидения и радио была уволена. Reuters не смог независимо подтвердить эту информацию.
Виктор Орбан раскритиковал это решение, назвав его проявлением деспотизма, и призвал венгров смотреть частный новостной телеканал.
Reuters напоминает, что за годы правления Орбана власти усилили контроль над государственными СМИ, а Венгрия опустилась с 23-го на 74-е место в Индексе свободы прессы "Репортеров без границ".
Медиаимперия Виктора Орбана распадается после его поражения на выборах — Reuters15.05.26, 16:19 • 3528 просмотров