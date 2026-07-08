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Мадяр хочет положить конец «пропаганде Орбана», в Венгрии приостановили новостные эфиры государственного ТВ

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Премьер-министр Петер Мадяр временно приостановил новостные эфиры государственного ТВ, чтобы положить конец пропаганде режима Орбана. Виктор Орбан назвал это деспотизмом.

Мадяр хочет положить конец «пропаганде Орбана», в Венгрии приостановили новостные эфиры государственного ТВ

Государственное телевидение Венгрии временно приостановило трансляцию новостей на фоне реформы государственных СМИ, инициированной премьер-министром Петером Мадьяром для прекращения, по его словам, "пропаганды режима Виктора Орбана". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Главный государственный телеканал M1 сообщил о временном прекращении выпусков новостей.

Общественные СМИ не могут лгать. Мы сожалеем, что делали это в течение многих лет. Общественные СМИ реформируются, чтобы в будущем быть независимыми и авторитетными. Новостные трансляции временно приостановлены

– говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, после смены руководства государственного вещателя часть журналистов телевидения и радио была уволена. Reuters не смог независимо подтвердить эту информацию.

Виктор Орбан раскритиковал это решение, назвав его проявлением деспотизма, и призвал венгров смотреть частный новостной телеканал.

Reuters напоминает, что за годы правления Орбана власти усилили контроль над государственными СМИ, а Венгрия опустилась с 23-го на 74-е место в Индексе свободы прессы "Репортеров без границ".

Медиаимперия Виктора Орбана распадается после его поражения на выборах — Reuters15.05.26, 16:19 • 3528 просмотров

Степан Гафтко

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