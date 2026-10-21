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Венгрия рассматривает замену "Росатома" в проекте расширения АЭС "Пакш" — СМИ

Киев • УНН

 • 1588 просмотра

Венгрия изучает альтернативы "Росатому" для расширения АЭС "Пакш". Окончательное решение ожидается в конце этого года или в начале следующего.

Венгрия рассматривает замену "Росатома" в проекте расширения АЭС "Пакш" — СМИ
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Венгрия рассматривает возможность замены российского «Росатома» в качестве генерального подрядчика расширения АЭС «Пакш» и уже начала изучать варианты с альтернативными поставщиками в рамках пересмотра проекта. Об этом сообщили два осведомлённых собеседника, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание отмечает, что проект, который Виктор Орбан в 2014 году передал «Росатому» без проведения тендера, является политически чувствительным и чрезвычайно дорогим. Ситуацию дополнительно осложняет тот факт, что в августе из-за засухи действующие реакторы станции оказались на грани остановки.

Расширение АЭС «Пакш» является крупнейшим ядерным проектом «Росатома» в Европейском Союзе — особенно после того, как в мае 2022 года Финляндия расторгла контракт с российской компанией. С тех пор стороны находятся в состоянии судебных споров.

Во время правления Орбана Венгрия выступала против любых санкций в отношении российской атомной энергетики.

Ожидается, что правительство премьер-министра Петера Мадяра (который одержал убедительную победу на выборах в апреле) примет окончательное решение по расширению АЭС «Пакш» позднее в этом году или в начале следующего.

Стоимость проекта, которую первоначально оценивали в 12,5 млрд евро, к моменту заливки первого бетона в феврале уже обошлась Венгрии более чем в 2 млрд евро (2,24 млрд долларов).

Отвечая на вопрос, может ли это привести к смене генерального подрядчика, источник, знакомый с процессом пересмотра проекта, отметил, что рассматриваются все возможные сценарии.

По словам собеседника, в ходе пересмотра будут проанализированы правовые, технические, финансовые и временные последствия смены поставщика, а также оценена финансовая целесообразность проекта.

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Добавим

По информации Reuters, в первоначальный контракт с «Росатомом» уже пять раз вносились изменения; шестая редакция изменений была подготовлена, но так и не подписана.

Ещё одним препятствием стало решение Европейского суда (высшей судебной инстанции ЕС), который отменил одобрение Европейской комиссией государственной помощи для этого проекта. Второй источник, близкий к администрации, сообщил, что правительство «склоняется к выводу о необходимости расширения АЭС «Пакш»», однако считает, что «Росатом» не должен принимать в этом участия.

Атомная энергетика способна обеспечить значительные объёмы базовой электроэнергии практически без выбросов углерода. Однако для работы атомных электростанций обычно требуются большие объёмы охлаждающей воды, что делает их уязвимыми к засухам и волнам жары — явлениям, которые становятся всё более частыми вследствие изменения климата.

Несмотря на высокую стоимость и сложность, проевропейское правительство Венгрии решительно поддерживает развитие атомной энергетики. Она необходима стране для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию, а также для балансировки энергосистемы, в которой используются нестабильные возобновляемые источники энергии.

«Атомная энергетика и связанные с ней производственные цепочки обладают огромным потенциалом — в том числе и на европейском уровне — для обеспечения и укрепления наших собственных мощностей», — отметила Жужа Береш, заместитель государственного секретаря Министерства экономики и энергетики, ответственная за вопросы атомной энергетики и международных отношений.

«В будущем мы и впредь будем в значительной степени полагаться на атомную энергетику», — заявила она на конференции, состоявшейся на прошлой неделе.

В качестве временной меры в ожидании расширения АЭС «Пакш» Будапешт рассматривает возможность получения разрешения на продление на 20 лет срока эксплуатации четырёх действующих реакторов российского производства на этой станции. Срок действия лицензий на них истекает в период с 2032 по 2037 год.

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Контекст

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года страны — члены ЕС сократили импорт российской нефти и газа.

Однако «Росатому» удалось избежать санкций ЕС. По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2025 году Россия обеспечивала около 23% поставок услуг по обогащению урана для ЕС, а также 16% поставок природного урана.

Если по результатам правительственной проверки будет принято решение не в пользу «Росатома», Венгрии, возможно, придется взять на себя расходы в размере 1,1 млрд евро, уже выплаченные российской корпорации, а также уплатить штрафы за нарушение условий контракта.

Источники не назвали потенциальных новых поставщиков, хотя один из них отметил, что привлечение европейского поставщика упростило бы внешнеполитическую ситуацию и условия, связанные с санкциями. В то же время сложности, связанные с управлением проектом, остались бы неизменными.

Ранее в этом месяце, общаясь с журналистами в Москве, глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что компания ожидает завершения проверки, которую проводит венгерская сторона.

Он также сообщил, что обращался к новому венгерскому правительству с предложением провести переговоры, однако ответа пока не получил.

Антонина Туманова

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